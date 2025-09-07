La reacción en redes sociales de las Fuerzas del Cielo luego de la victoria peronista

El "brazo armado" de La Libertad Avanza reaccionó en redes a la dura derrota libertaria en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

En primer lugar, Daniel Parisini, conocido en redes como "El Gordo Dan" , publicó un fragmento de la serie Chernóbil, en la que Valery Legasov afirma: "Cuando la verdad nos ofende, mentimos y mentimos hasta que no podemos recordar más. Hasta ahí está, pero aún así sigue allí. Cada mentira que contamos incurre una deuda a la realidad. Más tarde o después esa deuda es pagada".

Asimismo, el tuitero libertario luego expresó también en X: "DT ordene ya el equipo. Acá seguiremos bancando hasta el final . Pero ordene ya el equipo. Ordene el equipo y venceremos". Además, cargó contra Sebastián Pareja al compartir una foto del armador libertario con el diputado provincial de LLA, Ramón "Nene" Vera , y escribió: "Esto no se puede permitir nunca más".

DT ordene YA el equipo Acá seguiremos bancando HASTA EL FINAL Pero ordene YA el equipo. Ordene el equipo y VENCEREMOS.

Por otro lado, Iñaki Gutiérrez publicó una imagen hecha con inteligencia artificial (IA) en la que se ve la cara del gobernador de la Provincia Axel Kicillof dibujada entre una inundación de un barrio bajo, que acompañó con el texto: "Ganó el kirchnerismo, perdió Argentina". Además, luego compartió una foto de los resultados de las elecciones generales del 2023 y escribió: "No te asustes. Estamos en este momento".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/inakiigutierrez/status/1964842043366404118&partner=&hide_thread=false No te asustes. Estamos en este momento. pic.twitter.com/VUXfp0GUwN — Iñaki Gutiérrez (@inakiigutierrez) September 8, 2025

Otras recciones fueron compartidas por los tuiteros @GordoEmperador, @therealbuni y @cesarismo__. El primero de ellos posteó una foto de un diario en el que se lee la frase: "Bombardeen Buenos Aires", mientras que el segundo compartió un meme que acompañó con el texto: "Yo buscando el video de animalitos mas picante para distraerlos del resultado en PBA". Por su parte, el último de los mencionados puso una foto del desayuno viral de la pensión de San Lorenzo y escribió: "El desayuno de mañana".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cesarismo__/status/1964836590670508242&partner=&hide_thread=false el desayuno de mañana pic.twitter.com/N2CN2waGIW — Julio Cesar (@cesarismo__) September 7, 2025

Otro de los tuiteros libertarios que expresó su enojo por la derrota en la contienda electoral fue @ElTrumpista, quien en línea con El Gordo Dan escribió: "LA CONCHA DE TU MADRE SEBASTIAN PAREJA".

Por el momento, quienes no han publicado nada, además del propio Caputo, fueron el Director de Comunicación Digital del Gobierno (Juan Doe) y el diputado provincial Agustín Romo, quienes se limitaron a unos escasos retuits.

Las Fuerzas del Cielo fueron uno de los protagonistas del cierre de listas, ya que quedaron excluidos del armado libertario, encabezado por Pareja. Tras la derrota, el grupo parece cobrársela al armador provincial de LLA.

La reacción de Lilia Lemoine a la derrota libertaria en la provincia de Buenos Aires: "No importa el resultado"

Desde el búnker de La Libertad Avanza, la diputada nacional Lilia Lemoine habló tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas bonaerenses y le restó importancia a la fuerte derrota del oficialismo.

"La provincia de Buenos Aires es un bastión para ellos como lo es Formosa. Ahora tenemos más concejales, diputados y senadores legislaturas", señaló Lemoine.

En ese sentido, agregó: "Yo no miro los números. No importa el resultado. Vos tenés que dar la batalla. No lo hacemos por la cantidad de puntos que vayamos a sacar. Lo hacemos porque lo tenemos que hacer".