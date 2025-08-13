Polémica en Redes Sociales: un jugador de las inferiores de San Lorenzo mostró la "dieta" que le da el club







Jonás Rodríguez, arquero de la reserva de San Lorenzo, público en su cuenta de Tiktok un video en el que muestra un día en la pensión de su club, pero un problema en su dieta, hizo que las redes sociales estallaran de críticas y memes

Jonás Rodríguez. X

En las últimas horas, en un video publicado en Tik Tok, un jugador de la reserva de San Lorenzo, Jonás Rodríguez, público un video que muestra la rutina alimenticia del plantel, que provocó una lluvia de críticas y posteriores memes, tanto en el video como en las redes sociales oficiales del club.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Hace varios años, San Lorenzo sufre una crisis institucional. A los constantes cambios de directores técnicos, varias inhibiciones para comprar jugadores, una deuda de u$s30 millones y al reciente escándalo del presidente del club Marcelo Moretti, que cobró una coima de u$s25.000. A pesar de todos estos problemas, las inferiores del club están brindando un aporte enorme tanto a la hora de subir a la primera división, que lo tiene al Ciclón compartiendo la punta de la Zona B del Campeonato Clausura, como con la venta de sus estrellas para salvaguardar la economía del club.

El video publicado por Jonás Rodríguez El arquero categoría 2008, Jonás Rodríguez publicó un video el día de ayer titulado: "24 horas en la pensión de San Lorenzo" que no debería haber sido distinto a los que publican otros chicos que se dedican al alto rendimiento deportivo. Pero la dieta que llevan en las inferiores del club nacido en Almagro, es de baja calidad para lo que necesitan los jugadores.

Jonás, en el inicio de su video muestra que desayuna "pan con queso y café" una dieta absolutamente antideportiva, para un entrenamiento de más o menos unas 4 horas. Luego, a las 12 del mediodía, graba su almuerzo, incluido con el mismo pan que comió a la mañana, una pequeña ración de arroz y una aún más chica porción de "pan de carne".

Por la tarde tomó una chocolatada con el mismo pan que ingirió a la mañana y al mediodía, con otro poco de queso feta. Por la noche, para terminar el día de un jugador que se encuentra formándose para jugar en primera división, ceno tortilla con ravioles a la bolognesa, una dieta definitivamente no apta para un profesional.

Inferiores de San Lorenzo comida X Instantáneamente después de la publicación del video, la publicación en Tiktok se llenó de felicitaciones al chico por su disciplina, pero también se hicieron muchísimas críticas a su dieta y a la de sus compañeros, señalando como responsable al club. Un poco más tarde, la red social X, se llenó de memes sobre la nutrición que reciben los jugadores de las inferiores del Ciclón. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SebardoRC/status/1955645060307124564&partner=&hide_thread=false Acá en la pensión de San Lorenzo, desayuno/almuerzo de primera , seguimos pic.twitter.com/jgXvU8Up0J — SeBardock RC (@SebardoRC) August 13, 2025