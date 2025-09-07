Cristina Kirchner sobre el triunfo en Provincia: "Con responsabilidad democrática decidimos ponerle un límite a Javier Milei"







La expresidenta festejó la victoria del peronismo ante La Libertad Avanza en las elecciones provinciales. "Es un triunfo que nos llega de orgullo", afirmó.

Cristina Kirchner.

A través de un mensaje que se reprodujo en el bunker de Fuerza Patria, la expresidenta Cristina Kirchner celebró el amplio triunfo del peronismo sobre La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses de este domingo. "Con responsabilidad democrática decidimos ponerle un límite a Javier Milei", sentenció.

"Quiero enviarle un saludo al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires, a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que participaron de esta jornada realmente histórica, en la que con muchísima responsabilidad democrática decidieron ponerle un límite a un Presidente que no parece comprender que debe gobernar para para todos, para los que lo votaron y para los que no también", dijo.

La exjefa de Estado y titular del peronismo nacional dijo "sinceramente" esperar que "este pronunciamiento popular" le permita comprender a Milei "que no se puede ejercer la primera magistratura en la forma que lo hace".

Para Cristina, si bien se trató de una elección de medio término, el Presidente "tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la Provincia que representa casi el 40% del electorado nacional". En ese sentido, le pidió a Dios "que le dé la serenidad y la sabiduría para hacerlo", porque "es lo que esperamos todos los argentinos esta noche".

"Quiero felicitar a todos y cada uno de los candidatos de Fuerza Patria y a sus militantes, a quienes hoy fiscalizaron y participaron en todo el acto electoral durante toda la jornada", continuó la exmandataria y saludó "a todos los intendentes e intendentas, a Axel (Kicillof), a Sergio (Massa) y a Juan (Grabois) y también a Máximo (Kirchner) que hoy me está acompañando acá en San José 1111".

Sobre el final, afirmó que el resultado es "un triunfo que nos llega de orgullo" y "una inmensa responsabilidad por los destinos de esta patria que tanto amamos".