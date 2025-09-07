Las caras de la derrota en el búnker de La Libertad Avanza







El búnker de La Libertad Avanza en Gonnet, cerca de La Plata, mostró rostros de decepción entra la militancia y los funcionarios.

Luis Petri se toma la cara en un gesto de decepción tras la derrota.

El búnker de La Libertad Avanza (LLA) desplegado en el salón Vonharv en la ciudad de La Plata está sumido en un clima de apatía extrema luego de la derrota en las elecciones bonaerenses. Mientras los militantes aguardaron por la palabra del presidente Javier Milei, los ministros bajaron a dar el presente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La derrota se dibujó en los rostros del ministro de Defensa, Luis Petri; la ministra de Seguridad. Patricia Bullrich y los titulares de las carteras de Justicia y de Desregulación, Mariano Cúneo Libarona y Federico Sturzenegger, respectivamente.

En salón de Gonnet, ubicado en la avenida 19 entre 511 y 514, a pocos kilómetros del centro de la ciudad de La Plata, no hubo ni catering, ni clima de celebración.

las caras de la derrota la libertad avanza (4) El ministro de Defensa, Luis Petri, y el ministro de Salud, Mario Lugones.

Ante la prensa, la diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, una de las pocas figuras que habló, sostuvo: "La provincia de Buenos Aires es un bastión para ellos como lo es Formosa. Ahora tenemos más concejales, diputados y senadores en las legislaturas".

"Yo no miro los números. No importa el resultado. Vos tenés que dar la batalla. No lo hacemos por la cantidad de puntos que vayamos a sacar. Lo hacemos porque lo tenemos que hacer", agregó al minimizar la derrota. las caras de la derrota grande El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Desregulación, Federico Sturzenegger.