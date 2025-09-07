SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
7 de septiembre 2025 - 21:54

Las caras de la derrota en el búnker de La Libertad Avanza

El búnker de La Libertad Avanza en Gonnet, cerca de La Plata, mostró rostros de decepción entra la militancia y los funcionarios.

Luis Petri se toma la cara en un gesto de decepción tras la derrota.&nbsp;

Luis Petri se toma la cara en un gesto de decepción tras la derrota. 

La derrota se dibujó en los rostros del ministro de Defensa, Luis Petri; la ministra de Seguridad. Patricia Bullrich y los titulares de las carteras de Justicia y de Desregulación, Mariano Cúneo Libarona y Federico Sturzenegger, respectivamente.

Informate más

En salón de Gonnet, ubicado en la avenida 19 entre 511 y 514, a pocos kilómetros del centro de la ciudad de La Plata, no hubo ni catering, ni clima de celebración.

las caras de la derrota la libertad avanza (4)
El ministro de Defensa, Luis Petri, y el ministro de Salud, Mario Lugones.&nbsp;

El ministro de Defensa, Luis Petri, y el ministro de Salud, Mario Lugones.

Ante la prensa, la diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, una de las pocas figuras que habló, sostuvo: "La provincia de Buenos Aires es un bastión para ellos como lo es Formosa. Ahora tenemos más concejales, diputados y senadores en las legislaturas".

"Yo no miro los números. No importa el resultado. Vos tenés que dar la batalla. No lo hacemos por la cantidad de puntos que vayamos a sacar. Lo hacemos porque lo tenemos que hacer", agregó al minimizar la derrota.

las caras de la derrota grande
El ministro de Justicia, Mariano C&uacute;neo Libarona, y de Desregulaci&oacute;n, Federico Sturzenegger.&nbsp;

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias