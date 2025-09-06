La respuesta del Gobierno sobre las auditorías del Ministerio de Capital Humano a los comedores comunitarios

El candidato del peronismo, Juan Grabois, compartió en sus redes sociales un documento que responde a un pedido de información de la diputada Natalia Zaracho sobre los controles realizados desde la cartera conducida pro Sandra Pettovello. Según detalla el texto, dichos procesos no fueron llevados adelante.

"Durante más de un año no quisieron responder hasta que la justicia (una vez más) los tuvo que obligar", apuntó Grabois.

El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Juan Grabois , se hizo eco de la respuesta del Gobierno sobre las auditorías que habían sido ordenadas para controlar los comedores comunitarios y la entrega de alimentos a los mismos. Según detalla un documento compartido por el aspirante a legislador - a raíz de un pedido de información de la diputada Natalia Zaracho - los controles "nunca existieron".

La solicitud de la legisladora fue realizada tiempo atrás con el objetivo de conocer los datos que "'respaldaban' la decisión de cortar el abastecimiento de alimentos en los comedores comunitarios". A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, Grabois sentenció: " Este caso avanza en la Justicia y ya logramos que se restituyan los alimentos a más de 150 comedores".

" El Gobierno confesó que las auditorías que usaron de excusa para robarse la comida de los comedores nunca existieron ", comenzó el descargo de Grabois a la par de adjuntar una captura del documento que recibió Zaracho.

En la imagen se detalla que el pedido de la diputada fue denegado ya que "en cuanto al informe de auditoría al que se alude, resulta ser inexistente".

EL GOBIERNO CONFESÓ QUE LAS AUDITORÍAS QUE USARON DE EXCUSA PARA ROBARSE LA COMIDA DE LOS COMEDORES NUNCA EXISTIERON!! La diputada @Naty_Zaracho judicializó un pedido de información para conocer las auditorías que "respaldaban" la decisión de cortar el abastecimiento de… pic.twitter.com/hBVkVxQO4M

"Durante más de un año no quisieron responder hasta que la justicia (una vez más) los tuvo que obligar. ¿Qué respondieron? QUE LAS AUDITORÍAS NUNCA EXISTIERON. A confesión de parte relevo de pruebas", siguió Grabois.

El objetivo siempre fue, en sus palabras, "ROBARLE LOS ALIMENTOS a los comedores, sacarle la comida de la boca a los más vulnerables, atacar el derecho a la alimentación de la población, fundamentalmente niños, niñas y adolescentes".

Por último, finalizó: "SON LA PEOR LACRA DE ESTE PAÍS, PERO EL QUE LAS HACE LAS PAGA. Este caso avanza en la Justicia y ya logramos que se restituyan los alimentos a más de 150 comedores".

Juan Grabois denunciará a Javier Milei por quedarse con u$s1 millón del Premio Génesis de Israel

El dirigente social Juan Grabois adelantó que presentará una denuncia contra el presidente Javier Milei al señalar que el mandatario recibió en junio de este año el Premio Génesis de Israel, que también implicó el pago de un millón de dólares.

"La ley argentina dice que el presidente no se puede quedar personalmente con el dinero, sino que pasa a patrimonio de los argentinos, y que está obligado a registrarlo", advirtió el referente de Patria Grande.

Grabois sostuvo en sus redes sociales que no hay registro del ingreso del millón de dólares en el Tesoro Nacional y anticipó que presentará una denuncia penal "por este nuevo robo".