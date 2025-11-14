La SIGEN aprobó nuevas normas de control interno y un reglamento para comités de auditoría en empresas con participación estatal







El organismo dejó sin efecto la Resolución 206/2022 y estableció un nuevo marco de buenas prácticas para empresas y sociedades del artículo 8 inciso b) de la Ley 24.156. Las disposiciones rigen desde su publicación en el Boletín Oficial.

La SIGEN oficializó la aprobación de nuevas normas de control. Mariano Fuchila

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) publicó este viernes en el Boletín Oficial la Resolución 399/2025, mediante la cual reemplaza la normativa vigente e introduce un nuevo esquema de normas mínimas y buenas prácticas de control interno para empresas y sociedades donde el Estado nacional tiene participación mayoritaria, conforme al artículo 8 inciso b) de la Ley 24.156.

La medida deja sin efecto la Resolución SIGEN 206/2022 y aprueba dos documentos centrales: las “Normas mínimas y buenas prácticas de control interno para el buen gobierno corporativo” y el “Modelo de Reglamento para el Funcionamiento del Comité de Auditoría” .

Qué establece la resolución Según la resolución, el objetivo es actualizar y fortalecer los mecanismos internos de integridad, supervisión y control, incorporando acciones orientadas a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos, en línea con la experiencia acumulada por el organismo y con estándares internacionales de gobernanza.

SIGEN edificio SIGEN El texto destaca que los cambios toman como referencia la Ley 24.156, los principios de gobierno corporativo de la OCDE y los lineamientos de integridad establecidos por la Oficina Anticorrupción para el sector público y las empresas con participación estatal. La norma también contempla lo previsto en los “Programas de Integridad” de la Ley 27.401.

Cuál será el rol de los comités La SIGEN remarca además el rol central de los Comités de Auditoría dentro del sistema de control interno. Estos órganos deberán estar integrados por al menos tres miembros del Directorio, reunirse de manera trimestral como mínimo y contar con un reglamento interno que organice su funcionamiento.

En casos de directorios de tres miembros o empresas intervenidas, los asuntos deberán ser tratados directamente en reuniones de Directorio o de la Intervención. La resolución, que lleva la firma del Síndico General de la Nación, Alejandro Fabián Díaz. subraya la relevancia de asegurar la lealtad y diligencia de auditores externos, directores, administradores y fiscalizadores, y de garantizar auditorías externas independientes conforme a normas profesionales reconocidas internacionalmente.