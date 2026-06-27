Las repercusiones de la renuncia de Manuel Adorni en los medios del mundo: "Escándalo de corrupción"

Los principales portales globales publicaron al instante la salida del jefe de Gabinete, con análisis que salpica a Javier Milei.

La noticia de la renuncia de Manuel Adorni tras avance de la investigación judicial en su contra por enriquecimiento ilícito llegó a los principales portales de EEUU, Europa y Sudamérica. Dentro de la dirigencia local también hubo múltiples expresiones, aunque no hubo respaldo del Gabinete .

El medio financiero estadounidense Bloomberg se hizo eco en su título del viaje del exfuncionario a Punta del Este: " El jefe de gabinete de Milei dimite meses después del escándalo del jet privado ". El británico Financial Times encabezó con "El principal asesor de Javier Milei dimite por escándalo de corrupción en Argentina " y continúa: "Las acusaciones contra el jefe de gabinete Manuel Adorni han envuelto al gobierno libertario durante meses".

En el brasileño O Globo titulan "El jefe de gabinete de Milei dimite en medio de una investigación por enriquecimiento ilícito " y analizan que se trata de "uno de los aliados más cercanos del presidente argentino". " La permanencia de Adorni se volvió insostenible después de que admitiera hace dos semanas haber omitido US$500.000 en sus declaraciones de bienes", desarrollan.

El País de España escogió como primera palabra de su artículo un sello del exfuncionario: "Fin". " Renuncia Manuel Adorni, el jefe de Gabinete de Milei acorralado por un escándalo de corrupción", tituló el medio líder madrileño y sumó su defensa: "El cuestionado jefe de Ministros de Argentina acusa a 'los interminables ataques mediáticos' de forzar su decisión".

El también medio español El Mundo destacó que "Milei se desprende de su jefe de gabinete de ministros para intentar frenar el desgaste y el creciente rechazo en las encuestas". Además, suma una nueva referencia: "El ex portavoz presidencial había perdido el favor del presidente argentino y de su hermana, Karina Milei".

Desde Chile, El Mercurio resaltó que "En medio de investigación en su contra: renuncia Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Milei" y apuntó que "es acusado de enriquecimiento ilícito. La semana pasada ya se había apartado de la vocería presidencial".

El silencio del Gabinete marcó las repercusiones por la salida de Manuel Adorni

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue una de las primeras en pronunciarse tras la salida de Manuel Adorni. A través de sus redes sociales, le agradeció por el trabajo realizado durante su paso por el Gobierno y expresó un fuerte respaldo personal.

"Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven", escribió.

La vicepresidenta Victoria Villarruel también intervino en la conversación digital, aunque sin sumarse a los mensajes de respaldo. Como respuesta a la publicación de Karina, escribió una única frase. "Solo entré para leer los comentarios", publicó en X, un mensaje que rápidamente acumuló repercusiones e interpretaciones en medio de la salida del ex jefe de Gabinete.

También la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se expresó sobre la salida de Adorni. En un mensaje más breve, remarcó que "la confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", en una definición que fue interpretada como un respaldo a la decisión adoptada por el Gobierno y al propio exfuncionario.