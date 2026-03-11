SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

11 de marzo 2026 - 10:05

Javier Milei viajará a España para participar del Foro Económico de Madrid

El Presidente confirmó que cerrará el encuentro que reunirá a economistas, empresarios y referentes liberales en la capital española. El viaje se sumará a su agenda internacional tras su paso por Estados Unidos.

Javier Milei confirmó que viajará a España.

Javier Milei confirmó que viajará a España.

Presidencia

El presidente, Javier Milei, confirmó que participará del Foro Económico de Madrid, un encuentro que reunirá en la capital española a economistas, empresarios y dirigentes vinculados al pensamiento liberal. El mandatario será el encargado de cerrar la jornada con un discurso ante los asistentes.

El evento se realizará el 14 de marzo en el Palacio Vistalegre y contará con paneles dedicados a economía, inversión, innovación tecnológica e inteligencia artificial. Según los organizadores, también habrá debates sobre comunicación política y la denominada “batalla cultural”, un concepto que el propio Presidente suele mencionar en sus intervenciones públicas.

La confirmación del viaje fue difundida por el mandatario en el marco de su agenda internacional. Milei participó de una gira por Estados Unidos vinculada a la promoción de inversiones y encuentros con empresarios.

JAVIER MILEI ARGENTINA WEEK NUEVA YORK
Javier Milei encabezó una gira que lo llevó a Estados Unidos y Chile.

Javier Milei encabezó una gira que lo llevó a Estados Unidos y Chile.

La presencia del jefe de Estado en el foro madrileño se inscribe en una estrategia que el Gobierno viene desplegando desde el inicio de la gestión: reforzar su perfil en espacios internacionales donde predominan las ideas de libre mercado y la crítica al intervencionismo estatal. Será, además, una nueva visita del Presidente a España, país con el que su administración mantiene un vínculo político y económico relevante, aunque atravesado en los últimos meses por episodios de tensión diplomática.

JAVIER MILEI Y JOSÉ ANTONIO KAST
Javier Milei junto a José Antonio Kast, en Casa Rosada.

Javier Milei junto a José Antonio Kast, en Casa Rosada.

La ceremonia de transmisión de mando se realizará al mediodía en el Congreso chileno, en la ciudad de Valparaíso, donde Kast asumirá formalmente la presidencia tras imponerse en las elecciones del año pasado. La presencia del mandatario argentino forma parte de su agenda internacional luego de participar en actividades económicas y políticas en Estados Unidos.

Desde la Casa Rosada señalan que el viaje permitirá consolidar la afinidad política entre ambos líderes, quienes comparten posiciones similares en materia económica y en la defensa de políticas de libre mercado. En ese marco, se espera que durante la visita se refuercen los canales de cooperación entre ambos países.

La llegada de Kast al poder representa además un giro político en Chile y abre la posibilidad de una mayor coordinación regional entre gobiernos de perfil liberal o conservador en América Latina. Para Milei, la asistencia a la investidura también se inscribe en una estrategia más amplia de presencia internacional y construcción de alianzas políticas con dirigentes afines en la región y fuera de ella.

