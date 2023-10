Leandro Santoro advirtió que hace "responsable" a Milei por lo que le "pase"

"Hago responsable a Milei de lo que me pase en la calle a mí o mi familia; yo ando solo, sin custodios, a diferencia de él", planteó Santoro este jueves, en contacto con Radio 10 .

"Esta barbaridad de utilizar el acto de cierre para estigmatizar, insultar y hacer que una horda de locos te empiecen a gritar y a descalificar, es una irresponsabilidad política que no tiene antecedentes en la democracia argentina", manifestó.

Santoro, en réplica, dijo que "a diferencia de él, que anda con chofer y custodia armada, yo ando solo. A mí me conoce todo el mundo, yo no vivo en un barrio privado. Vivo en Boedo y me manejo solo”.

Consideró que es “irresponsable” y no tiene “antecedentes en la democracia argentina” el hecho de hacer que “una horda de locos te empiece a gritar y a descalificar”.

“Podés decir que estás en contra de mis opiniones, de mi trayectoria, hay mil cosas para criticar y lo acepto. Pero la descalificación en este sentido, no. Más en el contexto de violencia y odio que se ha generado a partir de la circulación de este tipo de discursos”, indicó.

Por último, expresó: “Estamos hablando de una persona que tiene chances de ser presidente, que tiene la posibilidad de hablarle a cientos de miles de argentinos, que sacó 7 millones de votos, que ha dicho barbaridades y que ha creado un monstruo que ni en mismo va a poder controlar”.