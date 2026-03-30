Javier Milei recibió al embajador de EEUU en Casa Rosada + Seguir en









El Presidente mantuvo un encuentro con el diplomático Peter Lamelas y un legislador republicano por Kentucky. También participó el asesor presidencial Demian Reidel. Buscan profundizar la relación bilateral y avanzar en temas económicos y estratégicos.

Javier Milei recibió a Peter Lamelas en Casa Rosada. Presidencia

El presidente Javier Milei mantuvo este lunes una reunión en la Casa Rosada con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, y con el senador republicano por el estado de Kentucky, Rand Paul. Del encuentro también participó el asesor presidencial Demian Reidel.

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La reunión se enmarca en la estrategia del Gobierno de profundizar el vínculo político y económico con Estados Unidos, uno de los socios prioritarios de la administración libertaria desde el inicio de la gestión. En ese contexto, el intercambio con referentes del Partido Republicano aparece como un canal relevante para consolidar apoyos en el plano internacional.

En Balcarce 50 destacan la importancia del contacto directo con dirigentes estadounidenses, tanto del ámbito diplomático como legislativo, en un momento en el que el Gobierno busca atraer inversiones y fortalecer su posicionamiento global. La presencia de Rand Paul, una figura influyente dentro del ala libertaria del Partido Republicano, fue leída como un gesto político significativo.

JAVIER MILEI CON PETER LAMELAS Presidencia Nueva foto con EEUU: Milei recibió al embajador y al senador Rand Paul en la Casa Rosada Durante el encuentro, según trascendió, se abordaron temas vinculados a la relación bilateral, con eje en la economía, la cooperación estratégica y las oportunidades de inversión. También se analizaron aspectos del escenario internacional y la inserción de la Argentina en ese contexto.

El acercamiento con Washington es uno de los pilares de la política exterior de Milei, que desde el inicio de su mandato buscó alinear la estrategia argentina con Estados Unidos e Israel. En ese marco, los contactos con funcionarios, diplomáticos y legisladores forman parte de una agenda sostenida.

La visita de Rand Paul también se inscribe en una serie de encuentros que el oficialismo viene promoviendo con dirigentes extranjeros afines ideológicamente. El objetivo es consolidar una red de vínculos políticos que respalde el rumbo económico y las reformas impulsadas por el Gobierno.