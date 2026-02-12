La licitación de la Hidrovía entra en su tramo final y avanza la creación del consejo de control + Seguir en









Con el proceso ya en su etapa final, el Gobierno recibirá ofertas el 27 de febrero y avanza en un órgano de control con provincias y usuarios.

La licitación de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía) ingresó en su etapa final sin objeciones ni impugnaciones, luego de un proceso supervisado por mesas participativas y una auditoría de Naciones Unidas, que permitió completar cerca del 90% del cronograma y recibir más de 200 consultas de empresas interesadas.

Desde la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) señalaron que el procedimiento, por su alcance internacional, también generó consultas de distintas embajadas, que buscaron facilitar información a compañías de sus países interesadas en competir por la concesión.

De acuerdo con el calendario oficial, el 27 de febrero se abrirán las ofertas económicas para avanzar, después de varios años, en la adjudicación del contrato que regirá el mantenimiento y las mejoras de la principal vía de navegación del país.

Comienza a diseñarse el Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal En paralelo al proceso licitatorio, la ANPYN reunió a usuarios y actores estratégicos del sistema para comenzar a diseñar el Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, un organismo que tendrá a su cargo el seguimiento del futuro contrato.

Al inaugurar el encuentro, el director ejecutivo del organismo, Iñaki Arreseygor, remarcó la necesidad de conformar un espacio amplio de supervisión: “Pensamos que estamos en condiciones de formar una mesa de supervisión de la VNT en la que estén presentes todos: provincias y empresarios. Nadie la conoce mejor que los usuarios. Nos parece importante abrir el juego para los próximos 30 años. Siempre teniendo presentes las diferencias de los usuarios de la Hidrovía del norte y los usuarios del sur”.

Licitacion hidrovia 2 Ahora, se deberá crear el Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal. En la misma línea, el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, sostuvo que el esquema de control debe contemplar un ámbito de participación directa de los usuarios. “El órgano de control debe tener un consejo consultivo de usuarios en el que se aporten ideas. Con esta licitación, y su correcta ejecución, nos jugamos las próximas décadas de logística exportadora competitiva”, advirtió. De acuerdo con lo previsto en el proceso, en mayo quedará definido el operador privado que ejecutará las obras y mejoras incluidas en el pliego, que fueron elaboradas a partir de instancias de consulta con productores, gobiernos provinciales, cámaras portuarias, asociaciones sectoriales y organizaciones ambientales. Ese mismo entramado de actores fue invitado a integrar el nuevo Consejo de Control, que tendrá como función principal monitorear el cumplimiento efectivo del contrato y de las obligaciones asumidas por el concesionario. Entre los sectores convocados figuran la Cámara de Actividades Portuarias Marítimas, Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural, Coninagro, la Federación Agraria, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, representantes de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Chaco y Buenos Aires, además de cámaras navieras y la Cámara de Puertos Privados Comerciales.