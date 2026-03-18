$LIBRA: audios revelan que Mauricio Novelli negociaba en nombre de Javier y Karina Milei desde el primer mes de gobierno

Los investigadores creen que existía una "unidad de negocios" que excedió la estafa con la token $LIBRA. Novelli se manejaba como la persona de confianza del entorno presidencial desde enero 2024 para organizar eventos y hasta pidió habitaciones para él y para Terrones Godoy donde se alojaba el Presidente.

“Hola Roxana cómo estás?? Soy Mauricio el amigo de Kari y Javi milei” (sic). Así comienza el primer mensaje de los 379 que intercambiarán Mauricio Novelli y Roxana Cozzo , que conoció al Presidente y a su hermana durante la extensa estadía en el Hotel Libertador, donde ella se desempeñaba como Banquet Manager. Cozzo, actualmente, forma parte del círculo áulico de la secretaria general de la Presidencia.

El objetivo del mensaje de Novelli era organizar una jornada de capacitación financiera para recaudar fondos. Una particularidad: Novelli también tendrá mensajes similares con Mara Gorini, parte del círculo cerrado de Karina Milei . En su caso, los mensajes fueron para organizar la aparición del Presidente en una cena con “empresarios súper millonarios” en el Libertador, en lo que se conoció como Tech Forum y se llevó a cabo en octubre de 2024.

La particularidad de este diálogo, que revela Ámbito y que sale a la luz luego del informe realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), es que se produjo el 18 de enero de 2024, cuando Milei llevaba apenas un mes en la Casa Rosada .

“Roxana, te quería consultar por lo que hablamos la otra vez. Nada, estábamos con ganas de hacer un evento con Kari. Estamos queriendo hacer un evento para …..incentivos de educación financiera en la región. Y, bueno, pensamos si se podía hacer ahí en el salón de eventos que tienen ustedes en el Hotel, que, aparte, es un lugar que le gusta mucho a Javi y a Kari, ¿viste? ¿Cómo la ves? ¿Cómo podríamos hacer? Sería para marzo”, dice Novelli.

La respuesta de Cozzo fue positiva, y le propuso el salón con mayor capacidad (500 personas) del Hotel Libertador, puntualmente donde fue el bunker de la Libertad Avanza en las elecciones de 2023.

“Armaríamos un evento con presidencia. Ósea sería una convención tipo laBitconf” (sic), sigue Novelli. La fecha que propuso Novelli fue el 21 de marzo.

WhatsApp Ptt 2026-03-18 at 05.34.02_[cut_27sec] El audio de Mauricio Novelli donde invoca a Karina y a Javier Milei en enero de 2024, a un mes de comenzado el gobierno

Una "unidad de negocios"

Estos mensajes de Novelli invocando el nombre de Javier y Karina Milei condujeron a los investigadores que asesoran a la querella a manejar como hipótesis que la relación de Mauricio Novelli con el presidente de la Nación y su hermana compone, en realidad, “una unidad de negocios que excede el caso del token $LIBRA”, según explicaron a Ámbito.

Cozzo le envió la propuesta en un archivo, en PDF, el 21 de enero, mostrando total predisposición “Por supuesto le podemos dar la vuelta que necesites para que se adapte completamente”, escribió.

Los mensajes entre ambos se retoman el 5 de abril de 2024. Novelli le manda una foto de su ingreso en la Rosada a bordo de su Mercedes Benz, y le pide presupuesto para organizar otro evento en el salón Grand Bourg cuyo costo por un día era de 5590 dólares, aunque Cozzo le ofrece una bonificación del 10 %.

En agosto se da un diálogo similar, solo que esta vez Novelli anticipa que Franco Brizzio “va a ocuparse de organizar el evento”. Se trata de otra edición del Tech Forum, que se realizaría en octubre de 2024 y aparte de un salón contratarían 10 habitaciones para los sponsor que financiaron el evento.

Caso Libra chat Novelli-Cozzo

Más diálogos

Los temas y las jurisdicciones se entrecruzan: Novelli le pregunta a Cozzo por un evento en la Casa Militar, porque “aún no me avisaron”. Luego todo sigue normalmente: “Estoy pensando en irme yo a dormir al hotel desde mañana al domingo. Queda alguna presidencial para estos días o suite?”, dice.

Las habitaciones terminaron siendo dos: “Una a nombre de Mauricio novelli y la otra a nombre de Manuel Terrones Godoy. Que estén pegadas porfa. E idealmente en el piso donde van a estar las habitaciones de los sponsors”, escribe Novelli.

Según un mensaje del 19 de octubre a las 9.28 hs., la comitiva estaría compuesta por: “Bartosz Lipinski CUBE, Julian Peh KIP, Charles Hoskinson IOG, Hong Fang OKX, Dominic Willams ICP, Mai Fujimoto INTMAX, Shawn Tabrizi POLKADOT”.

Estaba envalentonado Novelli al punto que se animó a bromear con que “la próxima cerramos todo el Hotel”. Luego, el 18 de octubre le escribió a Cozzo: “Te estoy llevando 5M en efectivo”, a lo que añadió: “Y el lunes completamos todo el pago”.

Novelli estaba a todo motor organizando evento, cuyo momento máximo fue cuando terminó de diseñar la aparición del presidente en el Tech Forum con ejecutivos de empresas y el propio Presidente: “roxi al final donde armamos el recibimiento de javi con los CEOS”(sic). Ese intercambio que comienza el 11 de octubre de 2024 sigue con Mara Gorini, quien le dice: “Todos empresarios multimillonarios. Ya se les avisó que su seguridad privada NO puede pasar. Así que van a estar solos”.

El 19 de octubre, el día del evento, Novelli le escribe a Gorini: “Sería genial si entro primero yo solo así lo pongo en tema a Javier”.

Según el informe de DATIP, los mensajes con Cozzo siguen cuando ya pasa el Tech Forum y Novelli viaja a Nueva York, o al menos eso dice. Luego, vuelve a escribirle para organizar otro evento “más grande” ya con fecha el 5 abril de 2025, solo que el escándalo por el lanzamiento del token $LIBRA trastocará todos los planes.