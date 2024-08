Lilia Lemoine contra el aumento universitario: "No se pueden subir los salarios docentes"

La diputada de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine , justificó este viernes el ajuste a los docentes universitarios con una curiosa explicación. "No es que se desfinanció la educación. La educación sigue financiada, lo que pasa es que no se pueden aumentar los salarios docentes ", intentó explicar en declaraciones radiales.

La ley de financiamiento universitario fue una derrota para el oficialismo, que se opuso a un aumento del presupuesto escaso que hoy le dedica al sector. La diputada Lemoine justificó el rechazo con una variante del "no hay plata". "Siguen estando dentro del ámbito de las cosas que no se pueden pagar en este momento. No es que se desfinanció la educación. La educación sigue financiada, lo que pasa es que no se pueden aumentar los salarios docentes", explicó en radio.