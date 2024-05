Lilia Lemoine reveló que podría dejar su banca para convertirse en madre

“A ver, se puede pedir licencia , no como dice la izquierda de que ‘vamos a tener que parir desde nuestra banca’ como dice Myriam Bregman ”, aunque luego aclaró: "No, no pediré licencia . En ese caso, está Lourdes Palaveccino detrás. Le daría a ella mi lugar ”.

Ley Bases: qué dijo Lilia Lemoine sobre su video maquillándose en el Congreso

Por otro lado, fuera del ámbito personal, la diputada se refirió a la maratónica sesión que terminó con la media sanción a la ley Bases. Tras las 29 horas de debate, se viralizó un video donde se la ve maquillándose en el recinto.

Sin embargo, Lemoine le restó importancia al episodio: “Me están haciendo una campaña tremenda. El larretismo y los K, todos. Yo los filmo y los encuentro siempre patoteando a alguien, gritando, insultando, haciendo algo indebido”, apuntó.

En ese sentido, agregó: "A diferencia de ellos, nosotros no hacemos nada malo en la cámara. No insultamos, no bardeamos, no golpeamos, no amenazamos. No hacemos cosas horribles. Entonces, me podés filmar tomando un café, maquillándome, yendo al baño y todo eso no es malo. Son cosas de la vida cotidiana. Así que se les va a complicar para encontrarme algo. Nosotros les podemos pegar a ellos por lo que hacen porque, justamente, lo que hacen está mal".