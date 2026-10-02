Javier Milei refuerza el modo campaña: "Si logramos la reelección el riesgo país se va a desplomar"

El Presidente sostuvo que el indicador volverá a bajar cuando terminen las “convulsiones internacionales”. Elogios para el equipo económico.

Durante su visita a Francia , donde recibió el premio “Economista más influyente” del Foro Económico de París, Javier Milei se refirió a la evolución del riesgo país y planteó que el incremento está vinculado a "los acontecimientos recientes en el escenario internacional" y a la sensibilidad de la Argentina frente a esos movimientos, a la que definió como un “ activo beta agresivo ”.

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Milei consideró que, una vez superadas esas “ convulsiones internacionales ”, el riesgo país argentino volverá a descender. En ese marco, proyectó que, si consigue la reelección, ese indicador “se va a desplomar”.

El Presidente también vinculó ese escenario con las perspectivas de crecimiento de la economía argentina. Según afirmó, una eventual reelección permitiría acelerar la tasa de crecimiento hasta niveles del 7% u 8% per cápita.

En su exposición, Milei reivindicó el resultado fiscal alcanzado por su administración y sostuvo que el Gobierno consiguió equilibrar las cuentas públicas durante los primeros meses de gestión a partir de una reducción del gasto. “Les doy mi palabra: mientras yo esté en la silla eléctrica, que es la Presidencia argentina, el equilibrio fiscal se seguirá exigiendo” , afirmó.

Discurso del Presidente Javier Milei tras recibir el Premio del Foro Económico de París como "economista más influyente del mundo". pic.twitter.com/o9Fo7rSip2

El mandatario también destacó el trabajo del ministro de Economía, Luis Caputo , a quien volvió a atribuir un papel central en la estabilización de las variables económicas. Milei lo definió como el “arquitecto del milagro” y vinculó las medidas adoptadas desde el inicio de su administración con la recuperación de la confianza y la reducción de los desequilibrios que, según su diagnóstico, arrastraba la economía argentina.

El Gabinete escucha el discurso de javier Milei. Presidencia

Milei también reivindicó las medidas de desregulación impulsadas por su administración y destacó el trabajo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “Desde que llegamos al Gobierno Federico ha llevado a cabo 18.000 desregulaciones”, afirmó el Presidente, quien vinculó esas reformas con su concepción sobre el crecimiento económico.

En otro tramo del discurso, el mandatario explicó su visión sobre la relación entre equilibrio fiscal, ahorro e inversión. “Toda la ingeniería de crecimiento, en el fondo, trata de cómo genero ahorro y ese ahorro lo transformo en inversión”, sostuvo.

La política social también ocupó un lugar dentro de la exposición. Milei volvió a cuestionar a las organizaciones que, según su planteo, actuaban como intermediarias en la distribución de los programas de asistencia. “Tenían unos señores que se llamaban los gerentes de la pobreza”, afirmó.

“Antes la gente le pedía planes sociales; ahora le pide trabajo. Eso es un gran avance”, señaló.

Javier Milei recibió el premio "economista más influyente" del Foro Económico de París. Presidencia

En otro pasaje de su discurso, el primer mandatario tuvo palabras de elogio para los gobernadores que lo acompañaron a París: "Gracias a nuestros aliados que están presentes y han sido parte de Argentina Week. Con ellos pudimos sacar un montón de leyes, entre ellas la de reforma laboral.

Junto a la comitiva del Ejecutivo viajaron Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) e Ignacio Torres (Chubut). Además, los norteños Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta). También se sumaron Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Jorge Macri (CABA) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).