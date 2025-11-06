Comenzó el juicio por los Cuadernos: el tribunal leyó la acusación contra Cristina Kirchner por asociación ilícita







En la primera jornada del proceso, la exmandataria se conectó vía Zoom y fue obligada por los jueces a mostrarse en cámara, al igual que el resto de los acusados.

Primera jornada del juicio por los Cuadernos vía Zoom.

El juicio oral por la Causa Cuadernos tuvo este jueves su primera jornada, donde se leyeron las imputaciones a los 87 acusados del caso, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner, investigada por delitos de asociación ilícita y cohecho por el Tribunal Oral Federal 7. Esta audiencia marcó el inicio de un proceso que se vislumbra extenso, ya que además de los numerosos involucrados, hay más de 440 testigos previstos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde su domicilio en San José 1111, la exmandataria se conectó vía Zoom y fue obligada por los jueces a mostrarse en cámara, al igual que el resto de los acusados. “Advierto que no todos los imputados aparecen en cámara. El Tribunal debe velar por la presencia de todos, les pido a las personas que no aparecen en cámara que lo hagan y arbitren las medidas necesarias para que yo los pueda ver”, expresó el juez dirigiéndose a la titular del PJ, que estaba al lado de su abogado, Carlos Beraldi, aunque no se la podía ver en cámara.

El debate comenzó antes de 10.30 de la mañana, casi una hora después de lo previsto y terminó a media tarde. La próxima audiencia será el jueves que viene, con otra jornada de lectura de la acusación fiscal.

El Tribunal Oral Federal 7 abrió el juicio por los Cuadernos con la lectura de las acusaciones “Se da inicio a este juicio oral y público”, anunció el presidente del tribunal, Enrique Médez Signori, para abrir la audiencia luego de haber comprobado la presencia en el megazoom de todos los acusados, sus abogados, la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).

En primer lugar, Ernesto Javier Ruiz, uno de los secretarios del TOF 7 leyó el requerimiento de la elevación a juicio del fiscal Carlos Stornelli. En el documento, se le enumeraron a la expresidenta 40 de los casos de presunto pago de sobornos por parte de empresarios de los que la acusación la considera coautora en su carácter de beneficiaria final.

"Quedó demostrado que intervino en la asociación ilícita en carácter de jefa", fue la dura acusación leída durante la primera audiencia. El texto también señaló que Néstor Kirchner cumplió el mismo rol de jefe, aunque se aclaró que respecto a él "se declaró extinguida la acción penal por muerte". Antes de la lectura de Ruiz, la secretaria del tribunal, María Cecilia Chichizola, narró cómo se inició la causa y el detalle de las acusaciones contra la expresidenta. Además, durante el resto de la jornada, también se leyeron los cargos contra el resto de los acusados en la causa principal, la 9.608 abierta en 2018, cuando el fallecido juez federal Claudio Bonadio ordenó medidas en base al dictamen de impulso de la investigación resuelto por Stornelli. El magistrado tramitaba la causa por delitos con la compra de gas licuado en el kirchnerismo y había declarado Hilda Horowitz, la exesposa del remisero Oscar Centeno, autor de los cuadernos, y quien se presentó para decir que tenía información. Según la causa judicial, Centeno le entregó a su amigo Jorge Bacigalupo una caja de cartón con los ocho cuadernos y otros documentos, todo lo cual fue recibido de manos de este último por el periodista Diego Cabot a principios de 2018. El periodista llevó la evidencia a Comodoro Py en el marco de esta causa ya abierta y Bonadio resolvió iniciar una nueva investigación. Todo eso se repasó en la lectura de la acusación trasmitida por el canal de YouTube del Poder Judicial. En el juicio interviene la fiscal Fabiana León y la querella de la UIF.