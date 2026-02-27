SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

27 de febrero 2026 - 18:52

Quién es Federico Furiase, el elegido por Luis Caputo para la secretaria de Finanzas

El director del Banco Central fue elegido para reemplazar al funcionario saliente y tomar el control de la estrategia de deuda. Es un economista cercano a Luis Caputo, con amplia trayectoria en el sector financiero y académico.

Federico Furuase, el nuevo secretario de Finanzas del Gobierno.&nbsp;

Federico Furuase, el nuevo secretario de Finanzas del Gobierno. 

Furiase es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en Finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), donde además se desempeña como profesor en la Maestría en Finanzas.

Cuenta con más de 15 años de trayectoria en el mercado financiero. Comenzó su carrera en 2008 en el ex Estudio Bein como analista y posteriormente se convirtió en socio de EcoGo, la consultora que pasó a estar dirigida por Marina Dal Poggetto.

Más adelante, Luis Caputo lo convocó —junto con Martín Vauthier, actual director del BICE— para integrar Anker Latinoamérica, la consultora desde la cual ambos mantuvieron un seguimiento activo de la coyuntura macroeconómica y financiera.

En el Banco Central, Furiase ocupaba el cargo de director y se consolidó como una de las principales voces técnicas en la elaboración y defensa del programa monetario y cambiario. Ahora, desde la Secretaría de Finanzas, tendrá la responsabilidad de coordinar la política de financiamiento del Tesoro y la relación con el mercado, en una etapa determinante para la consolidación del programa económico.

