Cambios en el equipo económico: Alejandro Lew renunció a la Secretaría de Finanzas y lo reemplazará Federico Furiase

El ministro Luis Caputo confirmó que la salida se dio por motivos personales y aseguró que hubo una transición ordenada. El recambio se produce en un momento clave para la estrategia de deuda y el vínculo con los mercados.

A menos de cuatro meses de haber asumido el cargo , Alejandro Lew presentó su renuncia como secretario de Finanzas y será reemplazado por Federico Furiase , hasta ahora director del Banco Central. La salida fue confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo , a través de su cuenta en X.

“Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión como Secretario de Finanzas. En los últimos días estuvimos trabajando en una transición ordenada, tras su decisión de renunciar por razones personales”, escribió Caputo.

El ministro también anunció que “Federico Furiase, integrante del equipo económico desde el inicio de nuestra gestión, asumirá como nuevo Secretario de Finanzas”. Y agregó que el economista “cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito económico y financiero”.

Caputo precisó además que Lew “continuará colaborando con el equipo económico” , en tareas vinculadas a su experiencia y trayectoria.

Lew había sido designado el 3 de noviembre pasado para reemplazar a Pablo Quirno, en un movimiento que buscaba reforzar el frente financiero del Palacio de Hacienda en un contexto de fuertes vencimientos de deuda y con el desafío de avanzar hacia el retorno a los mercados internacionales.

Quién es Federico Furiase

Federico Furiase es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en Finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), donde además se desempeña como profesor en la Maestría en Finanzas.

Cuenta con más de 15 años de trayectoria en el mercado. Inició su carrera en 2008 en el ex Estudio Bein como analista y luego fue socio de EcoGo cuando la consultora pasó a estar bajo la conducción de Marina Dal Poggetto.

Tras la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, Luis Caputo lo convocó —junto con Martín Vauthier, actual director del BICE— para integrar Anker Latinoamérica. Ambos participaron de los equipos de transición que trabajaron junto a los funcionarios designados por Sergio Massa en el Ministerio de Economía.

En la actual gestión se desempeñaba como director del Banco Central, desde donde fue uno de los economistas de mayor exposición técnica en el diseño y defensa del programa monetario y cambiario. Ahora deberá hacerse cargo de la Secretaría de Finanzas en un momento clave para la estrategia de deuda del Gobierno.

El paso de Alejandro Lew por Finanzas

Lew había asumido la Secretaría de Finanzas el 3 de noviembre pasado, también por decisión de Caputo, en reemplazo de Pablo Quirno, quien fue designado canciller.

Con antecedentes como CFO de YPF entre 2020 y 2023 y una extensa trayectoria en bancos internacionales y compañías energéticas, Lew llegó al Palacio de Hacienda con la tarea central de renovar vencimientos y mejorar el perfil de la deuda.

Entre los principales desafíos de su gestión figuraban la compresión del riesgo país —que rondaba los 650 puntos básicos en ese momento y hoy se ubica en los 570 puntos— y la preparación del terreno para un eventual regreso a los mercados internacionales de crédito, un suceso que finalmente no se llevó adelante, luego de la acotada demanda recibida por el mercado en la emisión del Bonar 2029N a fines del año pasado.

Aunque su salida se produce por motivos personales, según informó el ministro, el recambio se da en un momento en el que el equipo económico busca retomar la baja del riesgo país, a partir de la reciente colocación del Bonar 2027, y sostener el rollover de deuda en pesos para fortalecer el frente financiero.