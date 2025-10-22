Elecciones 2025: desde cuándo rige la veda electoral







El regreso a las urnas de los argentinos se concretará el próximo domingo. Por tal motivo, desde horas antes comenzarán a regir una serie de reglas a cumplir por parte de ciudadanos y partidos.

Antes de las elecciones comenzará a regir la veda electoral. Ámbito

Los argentinos volverán a las urnas para elegir diputados y senadores nacionales el próximo domingo 26 de octubre, en una jornada clave que definirá la renovación parcial del Congreso. En la recta final de la campaña, comenzará a regir en todo el país la veda electoral, un período de restricciones destinado a garantizar la reflexión ciudadana y el normal desarrollo de los comicios.

Elecciones 2025: cuándo comienza y cuánto dura la veda electoral La veda electoral entrará en vigencia el viernes 24 de octubre a las 8:00 y se extenderá hasta las 21:00 del domingo 26, tres horas después del cierre de los centros de votación.

Durante este lapso estarán prohibidas todas las actividades vinculadas con la difusión o promoción política. Esto incluye el reparto de boletas, la realización de actos partidarios y cualquier tipo de propaganda proselitista, tanto presencial como digital.

El objetivo de esta medida, establecida por la Justicia Electoral, es ofrecer a los votantes un espacio de reflexión y serenidad antes de ejercer su derecho al voto en las Elecciones Generales 2025.

veda-electoral La veda electoral entrará en vigencia el viernes 24 de octubre a las 8:00 y se extenderá hasta las 21:00 del domingo 26. Elecciones 2025: qué está prohibido durante la veda electoral De acuerdo con el portal oficial Argentina.gob.ar, la veda contempla un conjunto de limitaciones que rigen tanto para los candidatos como para los ciudadanos. Las principales disposiciones son las siguientes:

Queda prohibida la realización de actos públicos de campaña , el proselitismo en cualquier formato , la distribución de propaganda y la apertura de locales partidarios .

Se restringen los posteos y publicaciones en redes sociales con contenido político o mensajes dirigidos a promover a un candidato.

No podrá publicarse ni difundirse encuestas o sondeos preelectorales hasta las 22:00 del domingo , una hora después del cierre de los comicios.

La venta de bebidas alcohólicas se interrumpirá a partir de las 20:00 del sábado , medida que busca evitar incidentes durante la jornada electoral.

Se prohíbe portar armas durante todo el período de veda, reforzando los operativos de seguridad en los centros de votación.

También estará prohibida la realización de espectáculos públicos, eventos deportivos, fiestas o reuniones masivas que no guarden relación con el proceso electoral. Estas restricciones alcanzan a todos los ciudadanos, y su incumplimiento puede derivar en multas o sanciones administrativas establecidas por la Cámara Nacional Electoral. Elecciones 2025: qué se vota el domingo 26 de octubre Según el Decreto 335/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno convocó oficialmente a las elecciones legislativas nacionales, donde se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. En el caso de la Cámara alta, cada provincia elegirá tres senadores, de los cuales dos corresponderán a la fuerza más votada y uno a la segunda. En tanto, la Cámara baja se definirá mediante el método D’Hondt, un sistema de representación proporcional que distribuye las bancas según la cantidad de votos obtenidos por cada lista y el tamaño del distrito. A diferencia de años anteriores, en esta oportunidad no habrá elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esa instancia, que originalmente iba a realizarse el 3 de agosto, fue suspendida por el Congreso durante las sesiones extraordinarias. La entrada en vigencia de la veda electoral marca el cierre definitivo de la campaña y la cuenta regresiva hacia una jornada que definirá la nueva composición del Congreso argentino para los próximos dos años.