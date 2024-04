Luis Juez respondió críticas por sueldos en el Senado: "No soy un mentiroso"

“ Yo la quiero, está todo bien, pero yo no soy un mentiroso. Estoy poniendo la cara cuando voté en contra, ¿tan culposo tengo que sentirme? Si digo que es blanco, es blanco, no miento”, respondió Juez sobre los dichos de Carrió en declaraciones radiales realizadas este sábado por la mañana.

“Es una interpretación estúpida, mentirosa, falaz; si yo no levanto la mano, ¿mi conducta es la misma que la del tipo que levantó la mano? En el Senado las cosas funcionan así, cuando la votación es nominal es tablero y cuando es a mano alzada el que no lo hace no asiente”, agregó.