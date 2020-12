Majdalani, sin vacaciones en Miami por peligro de fuga

“En este estado de la investigación y teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos por los que Majdalani ha sido procesada hace pocos días, así como que incluso se ha fijado fecha de audiencia indagatoria respecto de nuevos imputados, no obstante haber cumplido -hasta el momento- con las demás medidas cautelares oportunamente impuestas, y sin perjuicio de la opinión al respecto del Ministerio Público Fiscal, no se habrá de autorizar la salida del país requerida”, subrayó el juez. Además, Ramos Padilla remarcó que el pedido no es por cuestiones humanitarias: “Se trata de un viaje de placer de parte de quien afronta diversas investigaciones vinculadas con el espionaje ilegal que la comprometen”,