Malvinas: el Gobierno anunció sanciones contra 15 sujetos más por actividades petroleras ilegítimas

La medida se suma a los procedimientos ya iniciados contra otros 45 sujetos y alcanza tanto a personas humanas como jurídicas. "Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía", aseguró la Oficina del Presidente.

El Gobierno dispuso el inicio de procedimientos sancionatorios contra 15 sujetos adicionales que habrían violado las prodiciones el artículo 2° de la Ley N° 26.659, que establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, en el marco de los anuncios por la causa Malvinas.

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente informó que la medida se suma a los procedimientos ya iniciados contra otros 45 sujetos , y alcanza tanto a personas humanas como jurídicas involucradas en el desarrollo ilegítimo de actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental.

"Este avance es un nuevo paso en la misma dirección. La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía", indicaron desde la administración de Javier Milei.

El texto asegura que cada expediente que se abre "es una continuación de esa convicción: las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos, y nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país",

Asimismo, el Gobierno señaló que la ampliación de estos procedimientos responde a un "trabajo sostenido de identificación de todos los actores involucrados en la explotación ilegítima de nuestros recursos".

"El Gobierno Nacional seguirá avanzando en esta identificación e iniciará los sumarios para sancionar a todos los responsables", afirma.

Por último, el texto sostiene que el Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance para que quienes hoy vulneran nuestra soberanía respondan por ello.

Reclamo fueguino

En paralelo, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, pidió al Congreso de la Nación derogar la Ley 24.184. La misma fue sancionada en 1992 y ratifica el Convenio de Promoción y Protección de Inversiones firmado entre la Argentina y el Reino Unido.

La propuesta del funcionario fueguino se dio a conocer el lunes por la noche a través de un mensaje publicado en su cuenta de X: "Es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de 'nación más favorecida' y cede jurisdicción ante el mismo Estado que usurpa, saquea y militariza nuestro territorio".

Una medida fundamental para nuestra política exterior sería derogar la Ley 24.184 (Tratado de Inversiones con el Reino Unido ). Nuestro conflicto es con el Reino Unido, no con las Islas #Malvinas.



Es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de "nación más… — Andrés Dachary (@ADachary) September 7, 2026

Según el análisis de Dachary, derogar la Ley 24.184 es una "medida fundamental" para la política exterior argentina. "Nuestro conflicto es con el Reino Unido, no con las Islas #Malvinas", detalló.

"Denunciar este tratado es un paso necesario para cumplir con la Constitución", concluyó el fueguino.

El planteo de Dachary se conoció días después de que el presidente Javier Milei anunciara en cadena nacional un incremento del presupuesto de Defensa destinado a la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, además del endurecimiento de las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en el área del archipiélago sin autorización argentina.