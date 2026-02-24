Manuel Adorni adelantó los 50 proyectos que el gobierno de Javier Milei enviará al Congreso en 2026

Según el funcionario "la reforma laboral ya está aprobada", aunque falte un último debate en el Senado. Además, anticipó el disciurso inaugural que dará Javier Milei el próximo domingo.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , se pronunció luego de dos semanas de fuerte debate parlamentario por la reforma laboral , que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el viernes por la madrugada y ahora deberá regresar al Senado tras la eliminación del artículo 44 sobre licencias médicas.

Pese a que resta el trámite final en la Cámara alta , el funcionario se mostró optimista. “La reforma laboral ya está aprobada” , afirmó en diálogo radial, y defendió la iniciativa como un pilar central del programa económico del Gobierno.

Adorni sostuvo que la modificación del régimen laboral resulta clave en un país con 43% de informalidad , con pérdida del poder adquisitivo en las últimas décadas y sin creación sostenida de empleo en los últimos 12 años .

“La reforma laboral es fundamental en una Argentina con 43% de informalidad, salarios que han sufrido en los últimos 50 años mermas reales, no tenes generación de empleo hace 12 años . Es una reforma que motiva al empleador a contratar gente”, expresó.

En ese sentido, llamó a “perder el miedo a contratar” y cuestionó la reacción del sindicalismo. “Están en contra de la reforma sin ningún tipo de análisis sobre el texto de la ley porque defender salarios bajos, la no generación de empleo, parece surrealista ”, afirmó.

Reforma Laboral Congreso La reforma laboral obtuvo media sanción en diputados. Archivo

También se refirió al paro convocado por la CGT, al que calificó como un “fracaso”. “Hace 4 o 5 meses la gente validó al Gobierno en las urnas y los tipos hacen un paro general, que fue un fracaso, casi una burla, pero es gente que se levanta y se sube a su Audi con chofer”, lanzó.

El Gobierno enviará más leyes al Congreso

Más allá de la reforma laboral, Adorni anticipó que el Ejecutivo tiene en análisis “50 proyectos de ley”, lo que anticipa una intensa agenda parlamentaria.

“Será un año movido en el Congreso”, señaló, y agregó que una vez que se termine de definir el esquema normativo, será el presidente Javier Milei quien establezca el orden de prioridades.

El Gobierno espera que el Senado trate y apruebe esta semana la reforma laboral para cerrar el período de sesiones extraordinarias con una victoria legislativa. El domingo por la noche, Milei brindará el discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa para dar inicio a las sesiones ordinarias.

“El domingo a las 9 de la noche habrá cadena nacional. El discurso del Presidente no está terminado aún”, confirmó Adorni.

El conflicto por FATE y las acusaciones políticas

El jefe de Gabinete también abordó la situación de la empresa FATE, que anunció su cierre y dejó a casi mil trabajadores sin empleo.

“FATE es una empresa que hace 15 o 20 años que tienen problemas. Los trabajadores dicen que a pesar de las huelgas no pudieron doblegarlos y que un día antes de la reforma decidan cerrarla es sugestivo”, sostuvo.

Y añadió: “Nosotros rechazamos y aborrecemos lo sucedido. Detrás del cierre hubo una complicidad con la vieja política”.

La interna oficialista

Consultado sobre la relación entre el Presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel, y sobre eventuales candidaturas futuras, Adorni fue tajante. Señaló que la vicepresidenta “tendrá en 2 años la libertad de tomar el camino que le parezca mejor”.

“Ahora tomó una postura que no coincide con nuestros intereses y con los de los argentinos, y está bien. Hay que preguntarle a ella qué desea para el 2027, a nosotros nos da exactamente lo mismo. La vicepresidenta no es parte de nuestro debate interno ni de nuestra gestión”, afirmó.

Respecto a una posible reelección de Milei, sostuvo: “El 2027 no es parte de nuestro debate y no lo va a ser hasta el año que viene. El Presidente gobierna en base al mandato popular, no por lo que pueda suceder en el 2027”.

De esta manera, el Gobierno busca capitalizar el impulso de la reforma laboral y proyectar una agenda legislativa amplia, en un escenario político que promete alta intensidad en el Congreso durante los próximos meses.