Manuel Adorni volvió a criticar el cierre de FATE: "Hubo complicidad con la vieja política"

El jefe de Gabinete consideró “sugestivo” que la decisión se haya tomado en medio del debate por la reforma laboral y el paro general de la CGT. Además, defendió la política cambiaria y anticipó un año legislativo “muy intenso”.

“El análisis lo hará la gente, pero nosotros entendemos que hubo detrás del cierre de FATE una complicidad con la vieja política”, insistió el jefe de Gabinete, Presidencia

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó con dureza al titular de FATE, Javier Madanes Quintanilla, por el cierre de la compañía y sostuvo que existió una “complicidad con la vieja política” en el marco del debate por la reforma laboral y el paro general de la CGT.

El funcionario aseguró que la empresa arrastra problemas desde hace más de una década y calificó como “repentina” la decisión de cerrar la planta a horas de una discusión clave en el Congreso.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Adorni afirmó que el dueño de FATE es “un mal empresario que tuvo la suerte de cazar en el zoológico” y remarcó que ese tipo de conductas “son rechazadas y aborrecidas” por el Gobierno.

Consultado sobre la agenda parlamentaria, anticipó que 2026 será “un año muy intenso en términos legislativos”, con el impulso de unos 50 proyectos de ley, cuya articulación quedará en manos de la mesa política del Gobierno, mientras que el Presidente definirá las prioridades.

Defensa del tipo de cambio y del rumbo económico Adorni también ratificó que la discusión sobre el tipo de cambio “es vieja” y retomó conceptos expresados anteriormente por el ministro de Economía, Luis Caputo. “Si te parece barato, andá y comprá; si te parece caro, andá y vendé”, resumió. En ese sentido, subrayó que el dólar se mantiene estable, destacó el récord de exportaciones y afirmó que no existen “datos duros” que indiquen atraso cambiario. Finalmente, reconoció que algunos sectores industriales están “resentidos” por la mayor apertura de la economía, aunque contrastó esa situación con el crecimiento de actividades como la minería, el campo, la energía y la construcción, que en 2025 mostró una expansión superior al 5%.