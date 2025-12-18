Manuel Adorni avanza con más cambios en la Jefatura de Gabinete: cuáles son

A través de la Resolución 162/2025, el titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros habilitó a las Secretarías a realizar designaciones, promociones y sanciones, y otorgó mayores atribuciones al área de Coordinación Legal y Administrativa

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , profundizó la reorganización interna de la Jefatura de Gabinete de Ministros al formalizar la delegación de facultades administrativas y disciplinarias en las distintas áreas que integran el organismo. La medida quedó oficializada este jueves con la publicación de la Resolución 162/2025 en el Boletín Oficial .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La norma detalla, artículo por artículo, las responsabilidades asignadas a cada Secretaría y establece que cada área podrá efectuar designaciones transitorias de personal , en línea con lo previsto por el Decreto N° 958/2024 . Estas designaciones alcanzan a cargos inferiores al rango de Subsecretario, tanto de planta permanente como extraescalafonarios , dentro de organismos centralizados y descentralizados bajo su órbita.

El esquema se inscribe en el marco normativo que también incluyó la prohibición de los cargos hereditarios en la administración pública , dispuesta mediante el Decreto N° 959/2024 , una de las medidas impulsadas por el Gobierno para modificar el funcionamiento del Estado.

Según la resolución, las Secretarías quedaron facultadas para prorrogar designaciones transitorias y asignaciones de funciones , atribución que también se extendió a los titulares de los organismos descentralizados dependientes de la Jefatura de Gabinete, respecto del personal a su cargo.

Además, se habilitó a las áreas a promocionar agentes de planta permanente , de acuerdo con los lineamientos del Decreto N° 958/2024 , y a asumir competencias que anteriormente estaban reservadas al Jefe de Gabinete , los ministros , los secretarios de la Presidencia , el Procurador del Tesoro de la Nación y los vicejefes de Gabinete . Entre ellas, la posibilidad de contratar, renovar o prorrogar vínculos laborales bajo cualquier modalidad .

Más atribuciones para Legal y Técnica

En particular, la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa recibió atribuciones específicas para efectuar y prorrogar designaciones, autorizar promociones y asignar funciones dentro de la estructura administrativa, siempre en unidades con rango inferior a Secretaría y que dependan directamente del jefe de Gabinete.

La resolución también la habilita a designar personal de gabinete y a ejercer las facultades previstas en los Decretos N° 619/2016 y N° 750/1977, que regulan las contrataciones y nombramientos vinculados a tareas de asesoramiento y asistencia en la administración nacional.

En materia disciplinaria, el artículo 7° delega en cada Secretaría la aplicación de medidas disciplinarias sobre sus propios agentes, conforme a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, criterio que se extiende a las unidades organizativas inferiores.

La norma también establece que la Subsecretaría de Gestión Administrativa, dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, podrá disponer comisiones de servicio, autorizar licencias —con excepción de las destinadas a estudios o investigaciones— y conceder situaciones de excedencia, de acuerdo con el Convenio Colectivo de Trabajo de la administración pública.

Asimismo, se contemplan las rescisiones de vínculos laborales, tanto del personal de planta permanente como de contratos bajo otras modalidades, conforme al Decreto N° 1109/2017.

Finalmente, la resolución delega en las Subsecretarías de Gestión Administrativa la aplicación de las facultades previstas en el Decreto N° 895/2018, vinculadas a la administración presupuestaria y de recursos, y habilita a las Secretarías a suscribir convenios de colaboración sin impacto presupuestario, con provincias, municipios u otras entidades públicas o privadas.

Con este esquema, Adorni consolida un modelo de gestión más descentralizado, con mayor autonomía operativa para las áreas que integran la Jefatura de Gabinete.