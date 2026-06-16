Manuel Adorni confirmó que irá al Senado en medio de la presión opositora por su declaración jurada

El jefe de Gabinete confirmó que brindará su informe de gestión el 2 de julio ante la Cámara alta. La oposición impulsa pedidos de interpelación tras las irregularidades reconocidas en su patrimonio.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , notificó este martes a la vicepresidenta Victoria Villarruel que asistirá al Senado el próximo 2 de julio para presentar su segundo informe de gestión, en medio de los cuestionamientos políticos y judiciales que enfrenta tras admitir omisiones en sus declaraciones juradas por más de u$s500 mil .

La confirmación fue comunicada mediante una carta dirigida a la titular de la Cámara alta. "Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de poner en su conocimiento, y a través suyo, a los Senadores de la Nación, mi disposición a concurrir al Senado el próximo día jueves 02 de julio, y así brindar el informe N° 146", expresó el funcionario.

En la nota, Adorni señaló que la presentación busca cumplir con lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional , que obliga al jefe de Gabinete a informar periódicamente sobre la marcha del Gobierno ante el Congreso.

La decisión se conoció luego de que Villarruel reclamara públicamente que el funcionario adelantara su exposición en la Cámara alta, en un contexto marcado por las repercusiones de su situación patrimonial.

La visita al Senado también ocurre en medio de una creciente presión de sectores opositores y de algunos espacios dialoguistas, que cuestionan a Adorni tras haber reconocido que mantuvo sin declarar parte de sus ahorros durante años.

En paralelo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados fueron presentados proyectos para interpelar al jefe de Gabinete, una instancia que podría derivar en una moción de censura y eventualmente en su desplazamiento del cargo.

Frente a ese escenario, el Gobierno decidió acelerar la presencia de Adorni en el Congreso con el objetivo de descomprimir la tensión política y evitar que legisladores del PRO, la UCR y bloques provinciales acompañen las iniciativas impulsadas por la oposición.

Adorni expone en el Congreso Se intensifican pedidos de interpelación contra Manuel Adorni por irregularidades en su declaración jurada. EDM

Qué es la moción de censura y cómo podría impactar en la continuidad de Manuel Adorni

La crisis política que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en los últimos días un nuevo capítulo con la decisión de distintos sectores de la oposición de avanzar con una moción de censura, una herramienta excepcional prevista por la Constitución Nacional que nunca fue aplicada desde su incorporación en la reforma de 1994.

El mecanismo comenzó a ganar centralidad después de que Adorni rectificara sus declaraciones juradas para incorporar más de u$s500 mil vinculados a operaciones con criptomonedas y se anotara junto a su esposa en el régimen de Inocencia Fiscal. La situación derivó en cuestionamientos de bloques opositores que sostienen que el funcionario brindó información contradictoria ante el Congreso y la opinión pública.

La moción de censura está contemplada en el artículo 101 de la Constitución y constituye una herramienta de control político sobre el jefe de Gabinete. A diferencia de un juicio político o de una causa judicial, no requiere probar la comisión de un delito. Basta con que el Congreso considere que el funcionario perdió la confianza política necesaria para continuar en el cargo.

Sin embargo, el procedimiento no es automático. El primer paso es la interpelación del funcionario, instancia en la que debe concurrir al Congreso para responder preguntas de los legisladores. Una vez cumplida esa etapa, ambas cámaras quedan habilitadas para debatir y votar la moción de censura propiamente dicha.

Para prosperar, la remoción debe ser aprobada por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros tanto de Diputados como del Senado, un requisito que obliga a la oposición a reunir acuerdos mucho más amplios que los habituales para una votación legislativa.

En Diputados ya fueron presentados distintos pedidos de interpelación impulsados por Unión por la Patria, el socialismo y otros bloques opositores. En paralelo, el peronismo también promueve una ofensiva en el Senado para intentar acelerar el tratamiento del caso.