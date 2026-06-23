Manuel Adorni y Karina Milei reunieron a senadores libertarios tras el alivio en Diputados

La Casa Rosada buscó ordenar su estrategia en el Congreso luego de que la oposición no consiguiera quórum para impulsar la interpelación al jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , mantuvieron una reunión con senadores de La Libertad Avanza para definir los objetivos de la nueva etapa de reformas que el Gobierno buscará encaminar en el Congreso de la Nación.

El encuentro fue informado por la Jefatura de Gabinete a través de sus redes sociales, en medio de una semana clave para el oficialismo en el plano parlamentario. Según precisaron desde el área que conduce Adorni, la reunión tuvo como eje avanzar en la coordinación interna del bloque libertario y ordenar prioridades legislativas de cara a los próximos debates.

La convocatoria también funcionó como una señal de ordenamiento interno en medio de las tensiones que atraviesa el Gobierno en el Congreso. En la Casa Rosada buscan mostrar coordinación entre el Ejecutivo y sus bloques, luego de varios días marcados por la ofensiva opositora contra Adorni y por las negociaciones con aliados para evitar que el tema avance en el recinto.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, mantuvieron una reunión con Senadores de La Libertad Avanza. Se definieron los objetivos para avanzar en esta nueva etapa de reformas que atraviesa el Congreso de la Nación. pic.twitter.com/09eZxuum6j

Fracasó la sesión para interpelar a Manuel Adorni

La foto se conoció después de que fracasara en la Cámara de Diputados la sesión especial impulsada por la oposición para avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete, una iniciativa que podía derivar en una moción de censura. Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas quedaron lejos del quórum necesario para habilitar el debate.

El oficialismo logró evitar la sesión con el respaldo clave de bloques aliados y gobernadores dialoguistas, cuyos diputados no bajaron al recinto. También fue determinante el acuerdo que Martín Menem selló con el PRO y la UCR para trasladar la discusión a la comisión de Asuntos Constitucionales, que fue convocada para tratar los proyectos vinculados a Adorni.

En ese contexto, la reunión con senadores libertarios aparece como parte de la estrategia del Gobierno para recuperar el control de la agenda legislativa y ordenar a sus propios bloques en ambas cámaras. El Senado quedó en el centro de la discusión luego de que la oposición intentara avanzar con una lectura parlamentaria que permitiera tratar la interpelación sin dictamen previo de comisión.