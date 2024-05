Martín Guzmán reapareció y manifestó su intención de "gobernar la Argentina"

Por fuera de su perfil técnico, el exfuncionario de Alberto Fernández se visualizó en un futuro como una alternativa a la dirigencia política actual del peronismo: "Me considero que claramente quiero ser un dirigente político, pero hoy no estoy dirigiendo desde la política, pero si estoy haciendo acción política . Yo creo que tenemos que gobernar la Argentina y poner a la Argentina en otro lugar".

"Después se verá quién ocupa cada lugar, y eso va a ser una función de la empatía que genere a la hora de comunicar con la gente, de lo que cada quién pueda aportar. Sí, el 9 tiene que jugar de 9, pero hay que ver quién es el buen 9, y el 6 tiene que jugar de 6. Y para eso un equipo se forma. Sí, hoy me veo siendo parte de la formación de un equipo para gobernar la Argentina ", agregó en una entrevista para Infobae al ser consultado sobre el rol que ocuparía en ese proyecto.

Guzmán renunció el 3 de julio de 2022 tras cruces con el entorno de la vicepresidenta Cristina Kirchner y una parte del Frente de Todos que no avalaba su gestión, en medio de críticas por la espiralización inflacionaria y otros frentes de la macroeconomía.

Desde ese entonces, el economista ya manifestaba su intención de mantener su figura política: "Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana".

martin guzman.jpg El exministro de Economía, Martín Guzmán, manifestó su intención de "gobernar la Argentina" y busca posicionarse como un "dirigente político". www.economia.gob.ar

Guzman: "Me gusta jugar dónde más le sirva al equipo"

En sus nuevas declaraciones, el exministro de Economía hizo una analogía futbolística y expresó que le gustaría "jugar dónde más le sirva al equipo. Cuando tenía 18 años jugaba de 9 o de 10. Si me preguntas hoy juego de doble 5 en el fútbol. En la política veremos, en la política veremos. Yo tengo 41 años, mi primer cargo público fue a los 37 como ministro de Economía, creo que queda mucha vida por delante, en esa vida puede pasar de todo".

Guzmán, además, recordó su paso por el Gobierno del Frente de Todos y su interna con el kirchnerismo: "No fue solo con el kirchnerismo, nosotros tuvimos otro tipo de problemas también, y sobre temas muy profundos de la política económica. El tema de los subsidios a la energía, que para mi es un tema enorme. Eso fue uno de los grandes problemas, de ir desarmando, dañando al Estado por más de una década, y llegaron a ser en 2014 3 puntos del producto, los subsidios a la energía".

Otro de los puntos cuestionados por una parte del oficialismo anterior fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El economista lo calificó como "el mejor acuerdo que se pudo haber conseguido, eso no quiere decir que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sea bueno, lo ideal sería nunca tener que tener un acuerdo, no tener deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pero lo que nunca nadie me pudo decir es qué querían distinto de la política económica, porque el acuerdo es un acuerdo de políticas económicas".

Martín Guzmán y sus críticas al kirchnerismo

En declaraciones realizadas a principio de año, Guzmán opinó que una de las causas del triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales del año pasado tuvo que ver con que "en el espacio amplio del peronismo-kirchnerismo el modelo que se pregonaba estaba agotado y está agotado".

"De ahí no va a salir algo próspero para la Argentina", sentenció quien fuera ministro de Economía del Gobierno peronista del Frente de Todos durante más de dos años y medio, hasta que decidió presentar su renuncia en medio de una catarata de críticas que le prodigaba diariamente el espacio de Cristina Kirchner.

"Más allá de este mensaje que penetró (de Javier Milei) de que hay una casta, privilegios, creo que en el espacio amplio del peronismo-kirchnerismo el modelo que se pregonaba estaba agotado y está agotado", expresó el economista, que dijo que el libertario ganó porque "la gente se pudrió" de la crisis económica.