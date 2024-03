Martín Llaryora y una advertencia sobre el Pacto de Mayo: "Para poner trabas, no cuenten conmigo"

“Con el Presidente ya hubo una foto, en el inicio de la gestión. El Presidente no tiene un gobernador de su partido y estábamos todos ahí. Las iniciativas se votaron en general y en particular, con algún nivel de flexibilidad podrían haber salido. Si van a presentar lo mismo, ¿por qué los legisladores que están van a votar distinto? Van a tener que hacer algunas modificaciones”.

“Los dos meses que faltan para mayo, hay que llegar con un montón de normativas aprobadas con cosas que hay que sacar ya porque Argentina se deteriora día a día”, agregó en la víspera de la primera reunión que los gobernadores mantendrán con el presidente Javier Milei este viernes.

Sobre el final de sus declaraciones, el cordobés hizo referencia a la decisión de su par bonaerense, Axel Kicillof, de no participar de la reunión del 25 de mayo y dejó una advertencia para el gobierno nacional: "Sentarme en una mesa para decirme que van a poner un derecho de exportación a la maquinaria agrícola, no pierdan tiempo, no me llamen. Para poner trabas, no cuenten conmigo".

Maximiliano Pullaro sobre el Pacto de Mayo: "No hay claridad sobre la propuesta"

Otro de los que se pronunció este martes sobre el Pacto de Mayo fue el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro: "No hay claridad sobre la propuesta".

El mandatario provincial mostró expectativas por la reunión que mantendrán los gobernadores con Javier Milei el próximo viernes, como antesala al Pacto de Mayo, aunque mostró reparos para con los principales puntos del acuerdo:

"Yo siento que hay un debate muy tenso en la República Argentina. A Santa Fe no la van a extorsionar ni la van a amedrentar. Santa Fe es una provincia pujante que tiene mucha potencia productiva y que obviamente va a poner su posición en una mesa de diálogo siempre".

Y agregó: "No hay claridad sobre cuál va a ser la propuesta de la Nación con las provincias. El año pasado perdimos muchos recursos y entendimos también que tenemos que arreglarnos con nuestros recursos, pero nosotros también tenemos que hacerle reclamos a Nación".