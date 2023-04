Martín Lousteau negó tener un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta

"No hay un acuerdo con Larreta", aseguró el precandidato pero señaló, en cambio, que "siempre dije que mi candidato a vicejefe va a ser del PRO". A su vez indicó que "me gustan las miradas diferentes, el PRO ha hecho cosas extraordinarias en la Ciudad y quiero que eso permanezca" pero consideró que Buenos Aires "ya no la gobierna el PRO", sino que "la gobierna Juntos por el Cambio".