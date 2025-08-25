Martín Menem, sobre el caso de coimas en ANDIS: "Pongo las manos en el fuego por Lule Menem y Karina Milei"

El titular de la Cámara de Diputados desligó a los funcionarios del caso. Aseguró que van a "jubilar a la vieja política".

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se expidió sobre las denuncias de coimas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , salió a hablar en medio del escándalo que rodea al Gobierno por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad . "Es una monumental operación a dos semanas de una elección clave como es la de la provincia de Buenos Aires", expresó en declaraciones periodísticas este lunes.

"No tienen cómo atacarnos, porque en la gestión han sido un mamarracho en los últimos 20 años, y entonces tratan de llevarte al barro . Es con lo que vamos a tener que convivir y todavía faltan dos semanas", para las elecciones, aseguró.

“ Yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios, sí puedo asegurar que el contenido es falso y pongo las manos en el fuego por ”Lule" Menem y por Karina Milei “, sostuvo el funcionario y primo del subsecretario de Gestión Institucional.

"La gente ya sabe que se trata de operaciones permanentes a tan poquito tiempo de las elecciones", añadió Menem. En la misma línea, argumentó: "Como no han podido instalar la campaña del miedo nos quieren meter corrupción".

Para el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei "es el tipo más transparente" en "la historia de la humanidad". En este marco, señaló que los audios atribuidos a Spagnuolo tienen un origen "dudoso" y señaló que ante la duda de corrupción, el mandatario "salta y echa a la persona":

Martín Menem dijo además que el Gobierno "está acostumbrado a este tipo de maniobras" y señaló: "En octubre probablemente jubilemos a parte de la política que genera tensiones".

Lule Menem rompió el silencio por los audios

El subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, rompió el silencio y emitió un duro comunicado para desmentir las acusaciones en su contra que surgen de los audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. El funcionario calificó el escándalo como una "burda operación política del kirchnerismo".

Si bien Menem no opinó sobre la autenticidad de las grabaciones, fue categórico sobre las acusaciones: "Si puedo asegurar la ABSOLUTA FALSEDAD DE SU CONTENIDO", escribió en el comunicado difundido en sus redes sociales.

Comunicado:



Jamás imagine tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno.

August 25, 2025

En su descargo, el funcionario señalado en los audios como una pieza clave del presunto esquema de corrupción, negó punto por punto su participación en cualquier tipo de irregularidad y defendió la integridad del Gobierno. Afirmó que jamás tuvo "intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis, ni de manera formal ni de manera informal".

En tanto, aseguró que "nadie me mencionó ningún hecho de corrupción" ni tuvo conocimiento de ilícitos en ningún organismo del Estado. También negó haber hablado del tema con el círculo presidencial: "Jamás hablé con Karina Milei o con el presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del Andis".

Menem atribuyó la aparición de la denuncia a la cercanía de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, asegurando que se trata de "prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un rédito meramente electoral". Finalmente, defendió la "integridad de ninguno de los funcionarios mencionados".