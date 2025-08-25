Anamá Ferreira impidió un robo, redujo al ladrón y recuperó una cartera Chanel: "Yo entreno boxeo"







La exmodelo y conductora protagonizó un tenso momento al recuperar el bolso de una amiga con ayuda de repartidores, pese a los riesgos del hecho.

Anamá Ferreira enfrentó a un ladrón: "Yo hago boxeo".

Anamá Ferreira enfrentó a un ladrón que le había arrebatado la cartera marca Chanel a su amiga y logró recuperarla con ayuda de tres repartidores. El hecho ocurrió mientras se dirigía a un show, y la rápida intervención de la exmodelo permitió recuperar el bolso sin que el delincuente se llevara las pertenencias.

Según relató a Radio Splendid AM990, el incidente ocurrió alrededor de las 21 horas. “El tipo se la arrancó y yo salí corriendo como una loca, a los gritos. Me ayudaron los chicos que hacen delivery”, explicó Ferreira. Gracias a la colaboración de estas personas, la cartera fue recuperada rápidamente.

anama.jpg Qué dijo Anamá Ferreira acerca del robo Ferreira advirtió que su forma de actuar no es recomendable frente a un hecho de inseguridad. “No hay que hacer lo que yo hice. No sabés si la persona tiene un arma o un cuchillo. En mi caso éramos cuatro personas. Llamamos a la policía, pero no vinieron, así que lo soltamos”, señaló.

La exmodelo destacó que no se arrepiente de haber intervenido: “No me arrepiento para nada. Voy a estudiar más técnicas de reducción porque hago boxeo, aunque anoche no pude dormir”.

En la ciudad, los hechos de inseguridad continúan generando preocupación entre vecinos y comerciantes, que reclaman mayor presencia policial y medidas de prevención para reducir los robos en espacios públicos.

