Martín Menem sobre la muerte del directivo de su empresa: "Me golpea profundamente" + Agregar ámbito en









Daniel Antonio Osorio Peñaloza era un contador venezolano de 46 años. Trabajaba en en la compañía de suplementos deportivos GenTech.

Martín Menem se refirió a la muerte de uno de los directivos de su empresa. Mariano Fuchila

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se refirió a la muerte de uno de los directivos de su empresa de suplementos deportivos GenTech. “Me golpea profundamente”, expresó sobre el fallecimiento de Daniel Antonio Osorio Peñaloza, contador venezolano de 46 años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía", añadió en un posteó de X este martes.

Osorio Peñaloza fue hallado sin vida el domingo en un departamento del barrio porteño de Almagro. "Me dirigí inmediatamente al lugar y, al momento de mi llegada, ya se encontraban interviniendo el SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes posteriormente confirmaron la lamentable noticia. Permanecí allí mientras actuaban las autoridades y los profesionales intervinientes, profundamente impactado por lo que le había sucedido a mi amigo", añadió Menem.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MenemMartin/status/2064327702631403939&partner=&hide_thread=false La muerte de Daniel Osorio Peñaloza es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme… — Martin Menem (@MenemMartin) June 9, 2026

“Permanecí allí mientras actuaban las autoridades y los profesionales intervinientes, profundamente impactado por lo que le había sucedido a mi amigo. Mi presencia respondió exclusivamente a la preocupación lógica que genera una noticia tan dolorosa”, subrayó.

Hallaron muerto a un directivo de la empresa GenTech fundada por Martín Menem La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°22, que conduce Eduardo Cubría. Por el momento, el expediente fue caratulado como “muerte dudosa” y los investigadores intentan determinar las causas del fallecimiento. comunicado gentech El comunicado de GenTech luego de la muerte de uno de sus directivos. Para cerrar, Menem remarcó: “Hoy existe una investigación judicial en curso para determinar qué fue lo que ocurrió. Por respeto a Daniel, a su familia y a todos sus seres queridos, les pido a los medios de comunicación, periodistas y usuarios de redes sociales que eviten especulaciones y versiones sin sustento. Es momento de permitir que la Justicia trabaje con la seriedad que el caso requiere y aguardar el esclarecimiento de los hechos". Osorio era contador público egresado de la Universidad de Yacambú, en Venezuela. Se incorporó a GenTech como gerente de Producción y Desarrollo y, en 2019, asumió como gerente general de la compañía. Junto con su hermano Adrián, Menem es propietario de Gentech Argentina SA, una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de suplementos vitamínicos, barras proteicas y bebidas isotónicas, entre otros productos.