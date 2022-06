Tras una denuncia en Twitter, cruzaron a Martín Tetaz por la situación de una trabajadora

"Por estos juicios no hay empleo. Paremos esta locura", pidió el diputado al cerrar el posteo, que fue acompañado por un cuadro donde se veía el reclamo indemnizatorio que los abogados de la denunciante presentaron.

Por estos juicios no hay empleo.

Ante este escenario, "La defensoría de laburantes", a cargo de la representación de la mujer, emitió un comunicado titulado "Flexibilización vs. Derechos Laborales: nueva arremetida de Martín Tetaz".

El texto destaca que la organización va a "llevar el reclamo hasta las últimas consecuencias". "No podemos permitir que se vaya contra los derechos laborales, mucho menos con mentiras, sobre todo cuando se intenta instalar, una vez más, una reforma laboral que sólo traerá más flexibilización y menos derechos", explica.

En el escrito, la abogada Tamara Rossi, quien acompaña a la trabajadora identificada como "Scarlet", afirma: “Rechazamos y repudiamos la idea que intenta instalar el diputado de JxC Martin Tetaz de que los derechos laborales son responsables del hambre y el empleo precario en nuestro país".

Y añadió: "El problema de les laburantes son la precarización y la tercerización. Están militando una reforma laboral cuyas consecuencias sufrirá la mayoría laburante de nuestro país”.

Por su parte, Scarlet aseguró “trabajé más de un año sin registración alguna en ese local de estética cobrando un salario de miseria, con pésimas condiciones laborales y bajo maltrato laboral”.

https://twitter.com/la_defe/status/1536807432369889281 Confirmamos que es un error la doble indemnización, el número baja. Entonces, resolvamos! @martintetaz te comunicás vos con la otra parte para que le paguen a Scarlet loque le corresponde? ¿O ya trabajaste mucho por hoy? https://t.co/L0XMjjSx7u — La Defe (@la_defe) June 14, 2022

En otro pasaje, la denunciante exige que se reconozcan sus derechos: "No tengo contacto con ningún diputado, pero sí le digo al Sr. Tetaz que no me autopercibo despedida, sino simplemente reclamo por lo que me corresponde después de tanto tiempo sufriendo el pisoteo de mis derechos como trabajadora”.

"Desde La Defe acompañamos laburantes y trabajamos todos los días para que se cumplan sus derechos. Lo que causa desempleo y crisis económica no es la mal llamada “industria del juicio”, sino el accionar de las empresas precarizadoras", concluye el comunicado.