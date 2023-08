Massa: "No hay peor cepo que la deuda con el FMI que nos dejaron como ancla"

En la recta final de cara a las PASO de este domingo el ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, advirtió hoy en Rosario que "no hay peor cepo que la deuda con el FMI" que "dejaron como ancla" desde el Gobierno de Mauricio Macri, y le pidió a la oposición que no pida el voto "si piensa" que la Argentina es "un país de fracasados".