Maturano reagrupa a sindicatos del transporte y lanza el Frente de Reconstrucción Nacional

El líder ferroviario de La Fraternidad y de la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (UGATT), Omar Maturano , lanzó un nuevo frente político sindical y cultural en defensa de la democracia, para "no volver a ser una colonia".

Pero el nuevo frente no solo se concentrá en el transporte. "Como trabajadores nos convoca la apertura hacia todos los grupos sociales que se organizaron libremente en cámaras empresarias e industriales, expresiones religiosas, movimientos sociales, asociaciones profesionales y docentes, referentes del ámbito de la cultura y de la defensa nacional", sostuvo Maturano.

"Nuestro único objetivo es trabajar ordenadamente poniendo la pretensión de grandeza nacional por encima de los intereses particulares, en un plano de igualdad deliberativa y confraternizando", agregó el gremialista.

En este marco, Maturano aseguró que "hay algo que no está funcionando en la política desde hace muchos años" y añadió: "La bendita democracia que supimos conquistar los trabajadores se ve cuestionada por no poder dar respuestas concretas a las necesidades de los argentinos, que no son más que poder desarrollarse dignamente en una comunidad que se desarrolla, con seguridad, con fe y con convicción patriótica". Así, los sindicatos prometieron "defender nuestra democracia junto con nuestros recursos naturales, industriales e intelectuales".

Asimismo, desde la UGATT indincaron que "el llamado sincero de no volver a ser una colonia, nos pone en la obligación de devolver a la Patria lo que la Patria nos dio, una conciencia nacional que va más allá de los intereses sectoriales y personales".

"El verdadero federalismo lo ejercemos entre todos los sectores de la sociedad, en comunidad, armónicamente, y con la firme convicción de que para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino", concluyó Maturano en el documento.

Al término del encuentro de la UGATT, Alejandro Poli, titular de la Federación Argentina de Remiseros (Farem) dio más detalles. "Conformamos este Frente en la reunión del Consejo Directivo bajo la conducción de Maturano porque estamos convencidos que necesitamos abrir este espacio de debate para todos aquellos que interpretamos el compre argentino, la producción argentina, la discusión de la generación de empleo con la capacitación, con la inversión de los empresarios, la participación de la iglesia, de las fuerzas institucionales y que son parte del status quo de la Argentina".

Poli explicó que el Frente se abre a "todo aquel que interpreta que tenemos que reconstruir nuevamente una sociedad que defienda los valores argentinos y que tenga la Patria como objetivo principal recuperar el trabajo, recuperar la familia, la unidad, recuperar la solidaridad, recuperar la justicia social a partir del trabajo, la seguridad, la educación, el respeto hacia nuestros mayores, la posibilidad de desarrollar a la Argentina para exportar al mundo no sólo lo que producimos en materias primas sino intelectualmente porque tenemos hombres y mujeres de estudios que pueden desarrollar tecnología para exportar al mundo".

El dirigente sindical agregó que el Frente de Reconstrucción Nacional viene con objetivos claros y concretos y abriéndole la puerta a todos aquellos que quieran defender a la Argentina, de poner a una Argentina a producir. "Creemos que durante los últimos años todos los Presidentes vinieron a administrar, pero ningún Presidente vino a generar empleo y creo que el problema más grande que tiene la Argentina, que es falta la generación de empleo para poder exportar y tener divisas, porque por más que administremos lo que tenemos y hagamos recortes, si no tenemos un país que produzca, que genere riquezas, es imposible mantenernos porque todo el mundo habla de que el país es como una casa"

En ese marco, Poli aseguró que "si en una casa vivo yo con mis señores y mis tres hijos y gano 100 mil pesos y necesito 120 mil pesos para vivir, tendré que ver cómo hago para generar más trabajo y que me entre en esos 20 mil que me faltan y no dejar un chico afuera para que vivamos y podamos comer con 100 mil"

"Al país le faltan recursos para que todo el mundo se pueda desarrollar y crecer y para eso necesitamos no sólo producir más y exportar más, sino que no sólo el campo, el petróleo, el gas, las minerías, sino la capacidad intelectual a partir de la tecnología que podemos producir para exportar al mundo", completó.