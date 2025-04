Mauricio Macri opinó de su relación con Javier Milei: "Ya no veo a ese que me invitaba a comer milanesas a Olivos"







El expresidente volvió a criticar la decisión de La Libertad Avanza de presentarse con su propia lista para las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Además, apuntó contra el "triángulo de hierro" del Presidente.

Mauricio Macri cruzó a Javier Milei en la previa de las elecciones 2025.

El expresidente, Mauricio Macri, volvió a hablar de su relación con Javier Milei en el medio de un año electoral que finalmente verá a La Libertad Avanza y competir contra el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. "El entorno de Milei lo manipuló hacia un proyecto de poder con energía donde no había que ponerla", analizó el líder del partido amarillo.

Además Macri aseguró que su afecto por el Presidente "sigue intacto" aunque ya no ve "a ese Milei que me invitaba a Olivos a las milanesas y que me transmitía el mismo sueño que siempre he tenido. Él lo llamó 1870". En detalle, ambas fuerzas competirán en los comicios porteñas aunque, a pesar de las tensiones de las últimas semanas, todavía conversan sobre un posible acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires.

Mauricio Macri cruzó a LLA por su decisión de competir en la Ciudad El expresidente volvió a cruzar a LLA por su decisión de competir en las elecciones porteñas que renovarán 30 bancas en la Legislatura. “No tengo idea (por qué lo hacen), a esta altura no he podido tener una relación personal, una conversación mano a mano con Karina Milei, por decisión de ella. Y el Presidente siempre ha dicho: ‘De las cosas del partido se ocupa mi hermana’. Las cosas son una combinación de muchas otras, no tengo idea, sí sé que es energía perdida", analizó el titular del PRO.

Sobre el panorama electoral, Macri aseveró: "La verdad que esto, casi con seguridad, va a generar que parezca el kirchnerismo competitivo en la ciudad, cuando hace muchos años en soledad PRO fue el que le puso un límite”.

En este marco Macri chicaneó a LLA luego del lanzamiento de la campaña del vocero presidencial, Manuel Adorni, quién posó con una motosierra en la Casa de Gobierno porteña. “Le agradezco porque la verdad que hay mucha gente que no lo conoce al edificio porque no va a al sur, así que gracias por la promoción del edificio que es una belleza, del estudio Foster, que cuando empezaba a tener suceso vino a hacer este proyecto". Así, Macri aseguró que espera que los porteños vuelvan a darle confianza al PRO que es el único que tiene "equipo" y "capacidad" para gobernar la Ciudad. En este sentido, el expresidente defendió la gestión de su primo, el jefe de Gobierno Jorge Macri, de las críticas que esbozan los demás candidatos en el comienzo de la campaña electoral. "La situación de gente que no pertenece dando vueltas era un cuarto del tamaño de hoy en mi época, es terrible. También influyó la pandemia. Eso requiere cambios en el sistema de higiene, con los contenedores antivandálicos... Todos esos procesos se van a mejorar, entiendo [las críticas], pero no se puede improvisar. Hace falta equipo, talento, experiencia y la experiencia demostrada con los hechos”, explicó en referencia a la crítica de Horacio Rodríguez Larreta sobre que "hay olor a pis" en la Ciudad. Mauricio Macri opinó sobre su relación con Javier Milei En medio de esta disputa entre ambos partidos, Macri explicó cuál es su relación actual con el Presidente, de quién se mostró muy cercano en los inicios de su gestión. "El afecto sigue intacto con Milei, pero que ya no lo veo desde fines de agosto, que me invitaba las milanesas, me transmitía el mismo sueño que yo he tenido... Yo me metí en política soñando a darles a los argentinos las mismas oportunidades que un australiano, él lo llama [volver a] 1870, y le dije: ‘En esa estoy’", recordó. Sin embargo, más allá de las metas compartidas, Macri sostuvo: "eso que soñábamos, que él escribió en sus hojitas, que tomaba nota, lamentablemente no sucedió, nada sucedió". KARINA MILEI JAVIER MILEI Y SANTIAGO CAPUTO.jpeg Caputo y Karina, los principales apuntados por Macri en referencia al distanciamiento entre LLA y el PRO. La Libertad Avanza "El entorno lo convenció, lo manipuló hacia un proyecto de poder que pone la energía donde no había que ponerla“, apuntó directamente Macri contra el "triángulo de hierro" compuesto por la hermana presidencial, la secretaria general, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo.