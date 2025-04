Mauricio Macri volvió a cuestionar a Javier Milei aunque se mostró "dispuesto a una alianza en la provincia de Buenos Aires"

El expresidente Mauricio Macri mantiene su distancia del gobierno de Javier Milei pero todavía no descarta una unión entre el PRO y La Libertad Avanza para las elecciones legislativas de este año. Si bien en la Ciudad ya se confirmó que ambos partidos irán con listas separadas , el exmandatario aseguró: “Estamos dispuestos a una alianza en la provincia de Buenos Aires”.

Mauricio Macri volvió a apuntar contra el "triángulo de hierro"

Aunque Macri se haya mostrado abierto a una alianza con el oficialismo, todavía no deja atrás las tensiones con el entorno del Presidente. Aseguró que no tiene problemas personales con Milei pero que su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, "se negó" a conocerlo. Además, cuestionó: "El triángulo de hierro y los demás, ¿lo cuidan al presidente? Me cuesta ver que lo cuiden", dijo y citó el escándalo de $LIBRA. En ese sentido, advirtió: “El bien más importante a cuidar en un país es la reputación, el prestigio y la confianza que genera el presidente”, dijo y puso en duda que sus allegados estén cumpliendo con este objetivo.