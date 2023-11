Mauricio Macri pide que a Javier Milei lo ayude "un equipo de gente buena" que quiera "un cambio"

También consideró que Milei "no reviste ningún peligro" porque pese a que "suenen extremas" algunas de sus propuestas, el postulante libertario "tendrá que negociarlas en el Congreso". "Hay cosas de lo que él plantea que suenan extremas, pero él tendrá que negociarlas en el Congreso porque no tiene los votos suficientes para hacerlas por sí mismo. No reviste ningún peligro. No es el sistema corporativo y mafioso. Es una persona que hoy ha venido a representar a muchos ciudadanos de pie que se cansaron", indicó Macri en una entrevista realizada por el expresidente colombiano Iván Duque, en un ciclo de reportajes del centro de académicos estadounidense Woodrow Wilson Center.