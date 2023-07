Mauricio Macri se metió en la interna de JxC en Santa Fe y respaldó a Carolina Losada

https://twitter.com/mauriciomacri/status/1676741865813557248 Como dije hace unos días en Santa Fe, con gente con ganas, honestidad y compromiso como Carolina la provincia puede cambiar. Todo mi apoyo y confianza pic.twitter.com/EKrF6gMHTf — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 5, 2023

"¿Experiencia en mentir, en robar? No. No la tengo ni la voy a tener. ¿En ver que los santafesinos cada vez estamos peor y no decir nada? Menos que menos. Pero tengo otras cosas. Tengo la convicción que me llevó a dejar de contarte la realidad en la tele para pelear junto a vos y que la transformemos. Tengo ojos para ver y oídos para escuchar lo que vos y todos necesitamos", agrega.

Por último, afirma tener coraje para plantarse delante de quien sea y cuenta que tiene "convicción y sentido común". "El que se necesita para cambiar esta situación y volvamos a vivir tranquilos y seguros, en una provincia con oportunidades para todos, que nos haga sentir orgullosos de ser santafesinos", finaliza el video.

De esta manera, el fundador del PRO confirmó su respaldo a la periodista, que también cuenta con la bendición de Patricia Bullrich. Del otro lado, el exministro de Seguridad provincial Pullaro es apoyado por Martín Lousteau e, indirectamente, por Horacio Rodríguez Larreta.

Cruda interna de Juntos por el Cambio en Santa Fe

La semana pasada, Losada había dicho que no apoyará a su oponente en caso de perder la compulsa en JxC. "Yo no voy a estar con una persona con la que tenga diferencias éticas y morales. La diferencia ética y moral no sólo es respecto de su trato con la policía, sino de con quién se referencia él a nivel nacional: Martín Lousteau", aseguró.

P20 - Nacional 2_opt.jpeg Maximiliano Pullaro

En Santa Fe, la oposición se nucleó en un "frente de frentes", que incluye a cambiemitas, radicales y socialistas, con tres precandidaturas, ya que Mónica Fein también disputará la interna.

La escalada se agudizó en las últimas horas tras declaraciones radiales del compañero de fórmula de Losada para la gobernación santafesina, el diputado nacional Federico Angelini, quien llegó a pedirle explicaciones a Larreta por su respaldo a Pullaro.

"Horacio (Rodríguez Larreta) es el que tiene que explicar eso, no yo", dijo Angelini, cuando en una entrevista por la radio on-line Futuröck le preguntaron por el apoyo de Larreta a la precandidatura del dirigente de la UCR y exfuncionario de Miguel Lifschitz.