ARA San Juan: querella se opuso al viaje de Macri a Uruguay por irregularidades en la invitación a un evento

La abogada Valeria Carreras se opuso a que se le conceda la autorización, ante “peligro de fuga concreto”. En la presentación realizada ante el juez Julián Ercolini, la abogada remarcó que Macri adjunta como documento la “invitación de BECON Investment Management”.

Según la letrada, el documento adolece de falta de domicilio, de personería de la firma, está dirigida al “Presidente Mauricio Macri”, pero “no aclara presidente de qué? ¿De una sociedad? ¿De una cooperadora? ¿De una ONG? Está más que claro que ya no es el Presidente de la Nación”.

Quien suscribe la invitación, sería “Florencio Blas” Managint Director, pero más allá de lo dicho en cuanto a la falta de personería expuesto, “no se correspondería con el nombre del CEO de la consultora BECON, según informa LinkedIn.

Para la abogada, “no es un instrumento hábil para acreditar el motivo / invitación que genere la autorización de salida del país”. Carreras recordó que el mismo juez rechazó pedidos similares como el de Cristóbal López, en 2018.

En la presentación, Carreras remarcó que lo invita a Macri, una consultora que se especializa en “manejo de fondos off shore “, (digamos inversiones o colocación de fondos en el extranjero) a una KICK OFF 2022, esto es en español una reunión de inicio”.

“Pero coincidirá el Juez, en que no se trata de un asunto de vida o muerte, ni siquiera un tema impostergable en cuanto a lo laboral, de hecho, no hay una sola línea en la presentación de Macri que de un indicio sobre la “importancia de concurrir a dicha reunión”, advirtió la abogada.

Peligro de fuga: Para Carreras, “es público y notorio que el procesado Mauricio Macri, pertenece a los hombres más ricos de la Argentina, heredero de un imperio económico forjado por su padre Don Franco Macri. No le faltan medios económicos para poder profugarse a cualquier País del Mundo sin Convenio de Extradición con Argentina. No le faltan vínculos nacionales e internacionales (tal como consta en la primera recusación de Macri al Juez Martin Bava, donde ofreció una veintena de ex mandatarios de todo el mundo como testigos) Ello además de los vínculos que la empresa de su padre le fue generando tanto con empresarios internacionales como a través de la Presidencia del Club de futbol Boca Juniors que le permitió ingresar en el mundo FIFA y ser Presidente de la Fundación FIFA. No estamos frente a un delincuente común o ladrón de gallinas, estamos hablando de una persona con más poder que el juez que ahora lee estas líneas”, dice el escrito.

Señala además que el destino es coincidente con el lugar donde permanece prófugo de la justicia el exoperador judicial del macrismo, Fabián Rodríguez Simón.