Awada se despidió de la Quinta de Olivos: "Dejamos todo impecable"

La empresa textil reveló que desde el viernes el matrimonio presidencial ya no duerme en la futura residencia de Alberto Fernández, Fabiola Yáñez y el perro Dylan. Además, confirmó que se mudan a la zona norte del conurbano bonaerense, como anticipó Ámbito días atrás.

"Estoy emocionada y muy agradecida por los cuatro años vividos", confesó a Radio Mitre, del Grupo Clarín. Juliana dedicó mucho tiempo de su estadía de cuatro años para armar una huerta y arreglar el jardín. La semana pasada se despidió del personal paisajista.

Informate más: Macri y Awada comenzaron la mudanza de la Quinta de Olivos

Awada confirmó que alquilaron una importante propiedad en Vicente López, con varias habitaciones y un salón para reuniones políticas. De todas las opciones, se eligió el territorio menos hostil para continuar con una vida ciudadana: allí gobierno su primo Jorge y tiene garantizada la custodia.

Según puso saber Ámbito, la ex primera dama ordenó acondicionar la mansión de Vicente López y mientras tanto, vivirán con la pequeña Antonia en la quinta Los Abrojos, del partido de Malvinas Argentinas. El arbolito de Navidad ya está armado.

informate más: Macri reveló qué hará una vez que deje la presidencia

Macri dijo que lo primero que hará luego de entregar el mando será instalarse en su “lugar en el mundo”, donde prevé descansar después de cuatro años de gestión. “Es bueno no abusar. Si no me mató el estrés que me generó este trabajo, sobre todo desde abril del año pasado, tampoco hay que abusar, hay que darle tiempo al cuerpo de que se restablezca”, dijo al despedirse de los trabajadores de la Casa Rosada.