Para Macri, su "mayor logro" de gestión fue "haber transmitido paz y libertad"

Así, más distendidos pero un poco tristes se pudo ver a Dante Sica dijo a Ámbito “que luego de analizar los alcances de la Ley de Ética Publica mi intención es retornar a la consultoría económica”; aunque la mayoría reconocía que lo primero que harán será descansar.

Es que la función pública es un trabajo muy desgastante ya que no hay horario ni fines de semana. “Es como ser un bombero nunca sabes cuando pasa algo”, lo que genera un stress que, a veces, se nota en las canas que más de un funcionario se lleva de recuerdo”, comentan un antiguo personal de la Casa Rosada

El presidente Macri se despedirá del personal de la Casa a las 18 horas en una tarima instalada en el Patio de las Palmeras. Antes pasó brevemente por la Sala de Periodistas acompañado del jefe de Gabinete, Marcos Peña, su vocero Iván Pavlosky (que continuara trabajando al lado de Macri), Jorge Greco, Secretario de Medios y Fernando de Andreis, secretario general de la Presidencia. Cecilia Borel fue quién sorprendió a los periodistas con la visita del presidente quién ingreso a la Sala para despedirse.

Ámbito le preguntó qué es lo primero que va hacer mañana “Mañana lo primero que voy a hacer es ponerle la banda al presidente electo, después me iré a mi casa, en Malvinas Argentinas. Es bueno no abusar, si no me mató el estrés que me generó este trabajo, sobre todo desde abril del año pasado, tampoco hay que abusar, hay que darle tiempo al cuerpo de que se restablezca”, respondió Macri.

Macri se despide de los periodistas en Casa Rosada

Respecto a su futuro político evito definirse en un cargo aunque admitió que “Vamos a estar tratando de coordinando en Juntos por el Cambio”, dijo el presidente al tiempo que afirmo que “Queremos ayudar que el proceso de mejora y cambio continúe” y que seguirá "defendiendo las libertades, la república, el respeto a la ley".

En otro tramo Macri señalo que su “mayor logro” de gestión fue “haber transmitido paz y libertad a todos los argentinos. Es el lugar desde donde uno puede crecer”, aseveró.

Respecto de la marcha del sábado Macri volvió a mostrarse emocionado y dijo: “Es imposible de procesar todavía tanta carga”.

La Casa Rosada ya está viviendo el traspaso de una gestión a otra. El personal ya comienza a recordar cómo era la dinámica de los actos con el kirchnerismo, “mucha gente por todos lados” resumen.

Cuando se le preguntó a Macri que sintió que le faltó a su gobierno dijo que para una evaluación necesitaba “más tiempo”. Respecto a lo que espera para los próximos cuatro años Macri afirmó: “Arranca un nuevo período en Argentina, el tendrá sus propuestas” (por Alberto) finalizó el Macri.