Macri reveló qué hará una vez que deje la presidencia

GABINETE.jpg El presidente Mauricio Macri encabezó la última reunión de Gabinete nacional de su gestión, que se realizó en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada. Presidencia

Al mismo tiempo, Macri sostuvo que una vez que abandone el Congreso (donde tendrá lugar la ceremonia de traspaso), se trasladará a su vivienda en el municipio de Malvinas Argentinas, desde donde está “en contacto con la vida real”.

Allí, según palabras del propio mandatario, aprovechará para descansar. “Es bueno no abusar. “Si no me mató el estrés que me generó este trabajo, sobre todo desde abril del año pasado, tampoco hay que abusar, hay que darle tiempo al cuerpo de que se restablezca”, consideró.