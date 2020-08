Cámara rechaza eximición de prisión de Nieto, el secretario privado de Macri

Esto significa que para la Cámara existe un riesgo de entorpecimiento de la investigación por parte de Nieto, quien al momento de ser allanado se encerró en su vehículo –según el acta policial- y procedió al borrado de todo el contenido de su teléfono celular, el cual fue recuperado parcialmente tras una extracción forense. En el fallo recordaron que en esa oportunidad, “se habría encerrado en su automóvil después de increpar al personal policial y habría manipulado su teléfono celular con posibilidad de borrar información útil para la investigación”.

Lemos Arias recordó que Nieto está llamado a indagatoria “por lo cual ya existe una imputación formal y detallada en su contra”. Y delegó, a futuro que las circunstancias invocadas por su defensa “deberán ser valoradas oportunamente por el juez de grado al analizar la existencia de riesgos procesales concretos”.

De esta forma, la Cámara no aventó el riesgo de que si así lo considera, Juan Pablo Augé, a pedido o no de los fiscales, pueda disponer la prisión preventiva de Nieto, quien públicamente inició una campaña para desligarse de los mensajes recuperados que lo comprometen y afirmar que su teléfono fue manipulado y no puede ser utilizado como prueba en la causa de espionaje.

La situación judicial de Nieto lo expone a que por su actitud de obstrucción a la justicia pueda considerarse que existe riesgo de que en libertad pueda obstruir la investigación.