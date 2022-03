Macri insistió con la privatización de Aerolíneas: "Biró cuesta más caro que la reina de Inglaterra"

El exmandatario dijo que "ya no quedan prácticamente líneas estatales en el mundo" y señaló que ya "no es sinónimo de soberanía". Con respecto a la posibilidad de privatizarla, que ya había adelantado días atrás, resumió: "Si Aerolíneas no es autosustentable, hay que privatizarla".

"¿Un ómnibus que vuela no es un avión que lleva gente a un lugar? ¿Y los ómnibus son del Estado? No, son de privados. Lo mismo que Fly Bondi, que es de privados. Fly bondi paga impuestos, Aerolíneas no. Fly bondi, Jet Smart o el que sea te llevan al lugar que sea", ensayó.

Además, insistió: "Es mentira que Aerolíneas vuela adonde las demás no vuelan. Las nuevas que trajimos con Guillo Dietrich (ministro de Transporte de su gobierno) generaron rutas que no existían, conectando ciudades del país sin pasar por Buenos Aires".