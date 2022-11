Mientras hablaba Cristina, Macri analizaba participar de las elecciones en Boca

Ibarra, líder del Movimiento Pasión y Gestión, fue oficializado como el dirigente que unificará a la oposición para competir con el oficialismo en las elecciones del año que viene.

macri acto boca.webp

En su discurso, el exmandatario nacional critico la política actual del Xeneize: “Boca tiene que estar por encima de todos, donde nadie con individualismos destructivos pueda poner en riesgo el beneficio de los demás. Nunca vas a ganar cosas importantes si no tenés dirigentes trabajadores, un cuerpo técnico inteligente y jugadores talentosos y responsables”.

Minutos después, en declaraciones con La Nación+, el presidente ejecutivo de la Fundación FIFA deslizó la posibilidad de volver a la política de Boca para las próximas elecciones, que se realizarán en 2023: "Andrés juntó a un grupo de gente que estuvo conmigo, que tiene ganas de trabajar. Nos juntamos a darnos manija de que se puede volver a hacer lo que hicimos".

"Voy a ver si me ponen. No es tan fácil, todos quieren tener su propia huella y su propia gestión. Eso pasa en todos los órdenes donde hay política", respondió ante la pregunta de que integre una futura lista.

Macri: críticas al oficialismo y a Cristina

En el momento exacto en el que la vicepresidenta encabezaba el acto por el Día de la Militancia en La Plata, Macri aprovechó para lanzar críticas por las designaciones en el Consejo de la Magistratura: "Lo que vivimos ayer en el Congreso no tiene precedentes en la historia política de nuestro país. Es realmente grave e increíble que todos esos senadores hayan convalidado una maniobra así, que sigue trayéndonos más pobreza y más exclusión".

"En un país donde no se respeta la constitución, no se respeta la ley, nadie invierte y no hay trabajo. Entonces no vamos a salir nunca de la pobreza. Han pujado un metro más hacia el infierno a este querido país. Eso nos convoca a que trabajemos más que nunca", agregó.

El ex presidente también se refirió al discurso que estaba dando en ese momento la vicepresidenta y lo señaló como "un discurso totalmente fuera de la realidad, negando todos los problemas, queriendo ella ponerse en el lugar de la esperanza futura de la oposición, cuando es responsable de este Gobierno. Ella puso a este presidente, ella puso ahora a un ministro de Economía que no es economista".

"Es parte de la irrealidad en la cual nos quiere hacer seguir viviendo", agregó en relación a su contrincante política.