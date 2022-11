Para Claudio Avruj "Mauricio Macri no va a ser candidato"

Para Avruj, en verdad la cuestión dentro del Pro se va a dirimir "entre Patricia [Bullrich] y Horacio [Rodríguez Larreta]", sin mencionar a María Eugenia Vidal, la tercera aspirante a la Presidencia, según lo anticipado hace pocos días por el diputado Cristian Ritondo.

El entrevistado también adelantó que está "armando el proyecto de derechos humanos" para un eventual Gobierno de Bullrich. En ese caso, ¿sería una Secretaría o un Ministerio? "Me lo reservo, estamos trabajando, pero va a ser algo diferente y muy jerarquizado", contestó.

Sobre la interna dentro de Juntos por el Cambio, que en los últimos días presentó grandes cortocircuitos mientras se definen las candidaturas, Avruj dijo que la ve "normal". Y acotó: "La política genera tensiones, pero la buena noticia es que con todo lo que se ha recorrido, la alianza sigue intacta. Hay discusiones, y bienvenidas las PASO [elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias] para dirimir quién es mejor".

Mario Negri dice que "todavía falta" para definir las candidaturas de la UCR

Otra presencia destacada fue la del jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados, Mario Negri. Ámbito le preguntó si ya se están definiendo las candidaturas dentro de su partido: "Falta todavía. Ahora estamos en una etapa de construcción de programa, y atendiendo las enormes dificultades de la crisis que hay", respondió.

Pero, ¿qué falta para empezar a confirmar los nombres? Negri contestó: "Ordenar las prioridades, falta tiempo. Lo primero que hay que poner por delante es dar una clara señal de cosas que no vamos a hacer, para que comience a tener tranquilidad la gente, y terminar de acordar las reglas de juego. Cómo se van a elegir los candidatos".

El legislador agregó: "Hay mucha incertidumbre, fatiga social, y si no establecemos el orden de prioridades, corremos el riesgo de quedar descolgados de la realidad".

Sin embargo, el mensaje de tranquilidad de Negri no coincide con la realidad de la alianza que integra la UCR, Juntos por el Cambio, donde reinan los entredichos y la crispación discursiva. "No sé si es crispación", opinó el radical. Igualmente, expresó: "No hay que hacer discusiones personalizadas, hay que debatir ideas y bajar un cambio".

Ante la insistencia de este medio, Negri no se animó a comentar sus apellidos preferidos para eventuales candidaturas: "Son tantos, que me puedo olvidar y quedar mal", se excusó.

Espert reafirmó su aspiración por la Provincia de Buenos Aires y dijo tener "buena relación" con Milei

El político de extrema derecha José Luis Espert, diputado nacional por el partido Avanza Libertad, le dijo a Ámbito que sostiene su plan de ser candidato a gobernador en la Provincia de Buenos Aires. Sobre posibles alianzas, contestó: "No es un momento en que lo estemos evaluando, de ninguna manera. Lo veremos de acá a fines de junio cuando se cierren las listas, por ahora, no hay ningún acuerdo con nadie".

Espert se sentó junto a Negri durante el evento, pero dijo que también platicó con gente del Frente de Todos, mostrándose bastante dialoguista. Con ese tono, destacó que en la cámara baja, pese a los habituales chispazos, hay bastante camaradería. Y soltó una autorreferencia: "En mi primer año de legislador, cuando se cumpla el 10 de diciembre, voy a hacer un balance muy positivo".

Sobre el espacio libertario, negó que haya un rompimiento con Javier Milei, el máximo exponente de la extrema derecha en Argentina: "Hay buena relación, no hay ninguna ruptura. Cuando decidió hacer política, decidió hacerla junto conmigo, a los nueve meses eligió ir por la de él, creyendo acertadamente que tiene espalda para estar solo, con un proyecto muy personal". Y concluyó: "Está todo bien. Está todo perfecto".

Entonces, ¿podrían ir juntos para competir por distintas envergaduras? ¿Espert en Provincia y Milei en el país? "No lo he evaluado, el año que viene si hay alguien que se acerque a nosotros con interés de que formemos parte de su lista, le pediríamos la garantía de que van a tener un proyecto nacional que sea consistente con nuestro proyecto en la Provincia", señaló.

Celebración de la DAIA

La DAIA, fundada en 1935, es una organización no gubernamental que tiene como objetivo luchar contra la discriminación, principalmente el antisemitismo. En el plano político, no es ninguna novedad que su dirigencia suele tener mejor relación con el macrismo que con el kirchnerismo, y eso se notó entre los invitados presentes en el Sheraton.

Allí acudieron embajadores, empresarios, referentes religiosos de la comunidad judía, periodistas y dirigentes políticos, en gran medida de Juntos por el Cambio. Como era de esperar, salvo por alguna que otra presencia peronista, como el exministro Daniel Fernando Arroyo, el Frente de Todos brilló por su ausencia.

Sin dudas, el flash de todas las cámaras fue para Larreta, quien antes del cierre pasó unos minutos, saludó, posó para las fotos y se marchó. Este medio intentó entrevistarlo, pero se negó. Así, tras días de tensión política, los principales referentes de la oposición volvieron a verse las caras en un evento público, mientras sus electores se preguntan qué caras aparecerán en las boletas de las próximas PASO.