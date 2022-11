Mauricio Macri: "si Perón viviera, se afiliaría a Juntos por el Cambio"

"Juntos por el Cambio se amplió e incorporó a un sector del peronismo con Miguel Ángel Pichetto. El peronismo está secuestrado, ha perdido la dignidad porque no defiende una idea. Está sometido a una cantidad de ideas trasnochadas que no tienen que ver con la raíz del peronismo", comenzó su aseveración.

"Espero que los que quieran volver a esa sensatez se sumen vía el peronismo republicano a Juntos por el Cambio y agreguen valor y convicción a la necesidad de cambio", agregó.

"Esta versión del peronismo kirchnerista defiende a los que no trabajan. Los que defendemos a los que trabajan somos Juntos por el Cambio. Si Perón resucitase se afiliaría a Juntos por el Cambio porque es el que defiende a los que trabajan”, aseguró.

Macri incluso citó una frase de Perón al decir que "el General decía que cada uno tenía que producir lo que consume«. Cuando el periodista le preguntó si se estaba «volviendo peronista", respondió: "Trato de recordarles eso porque parece que han perdido la memoria".

Por otro lado, en vista a las elecciones presidenciales 2023, el líder del PRO evitó responder si se presentará como candidato: “Yo no me subí, pero no me gusta que me bajen ni que me pongan en ningún lado”.

“Tenemos que discutir para qué vamos a volver al gobierno. Estoy haciendo un mayor aporte que salir a la cancha a decir quiero o no ser candidato. Hoy estoy para debatir ideas, me siento cómodo en ese lugar”, planteó.

Además, criticó los dichos de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, sobre el homenaje realizado a las víctimas fallecidas por Covid-19: “Trato de no escucharla porque no contribuye mucho con lo que dice. Debe ser la peor vocera coherente con el peor Gobierno que hemos tenido desde la vuelta a la democracia”.

“Escucharla es lo más cínico, lo más perverso, es la deshumanización de la política”, sostuvo. Y agregó: “Más de 130.000 personas se murieron por Covid. ¿No había abuelos kirchneristas entre ellos? ¿Hay muertos de primera y de segunda?”.