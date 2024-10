Máximo Kirchner: "Entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela no hay muchas dudas"

Además, el referente de La Cámpora se refirió al rol del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la interna peronista: "Alguien que no puede decidir entre Quintela y Cristina, me obliga a revaluar las cosas . Para mi entre Cristina y Quintela no hay muchas dudas".

Cristina Kirchner y Quintela.jpg Cristina Kirchner y Quintela se enfrentarán el próximo 17 de noviembre.

En cuanto al rol de Kicillof en el debate interno del partido y deslizó que varios miembros del gobierno bonaerense se juntaron con el referente de La Rioja para el armado de las listas. En este sentido, sobre como se reconfigurarán los apoyos luego de las elecciones, Máximo fue tajante y sentenció: "Alguien que no puede decidir entre Quintela y Cristina, me obliga a revaluar las cosas".

Máximo también dio detalles de su relación con Kicillof y aseguró que "no puedo explicar a los demás". "Lo que uno no entiende es porque se dicen cosas que no son".

"Nunca me sorprende el debate y la discusión política. Me sorprende que diga que se lo está limando. Porque nunca termina de estar muy claro", continuó el diputado.

Aunque durante la entrevista también hubo tiempo para algunos halagos para el gobernador bonaerense: "Los resultados de la provincia de Buenos Aires están a la vista. Desde el 2019, como se ha trabajado, como se ganó la elección". Dando un paso más allá, el dirigente confesó que "era uno de los que entendía que Axel debía ser candidato el año pasado a Presidente".

Argentina atraviesa una situación muy grave, nuestro pueblo está siendo agredido por un Gobierno Nacional desertor que ataca a la Universidad Pública, destruye los derechos, favorece el saqueo de nuestros recursos, fomenta… — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 19, 2024

Sobre su espacio político, Máximo aseguró que laburan "como perros" para transformar la realidad. "Lo que hacen todos nuestros compañeros de la provincia es trabajar. El gobernador manifestó su alegría y conformidad con los ministros que tiene".

"¿Somos perfectos? No. Pero si alguien estuviera molesto con algo, se levanta el teléfono, que es lo que yo aprendí de chiquito, llama, dice yo no estoy de acuerdo con esto, esto no me gustó. Eso no sucede. Esa gimnasia no estuvo".

También hubo tiempo para referirse a otros dirigentes del peronismo. En esta línea, Máximo analizó el trabajo del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y sentenció: "Entrar por una fuerza política y después ser participe mas que necesario en el tema del financiamiento universitario o los $13.000 a los jubilados que no lo pueden tener por el veto del presidente. Yo creo que los diputados que tienen siguen órdenes".

"El federalismo es una cosa y el provincialismo es otra. Yo creo que estamos en una etapa de provincialismos. El federalismo implica no solo resguardar los recursos de tu provincia sino del conjunto", concluyó.

Máximo Kirchner entre el gobierno de Alberto Fernández y el ascenso de Javier Milei

Más allá de la interna, el dirigente político también repasó lo que fueron los 4 años de presidencia de Alberto Fernández. En un comienzo, Máximo aseguró que "la pandemia fue un momento durísimo para nuestro pueblo".

"El gobierno respondió de la mejor manera que pudo. Obviamente que hay errores. Pero en lo que a nosotros nos interesaba que era ganar tiempo para tener la vacuna como en Europa", recordó.

"Muchísimos argentinos y argentinas no se pudieron despedir de sus familiares. Todo ese dolor acumulado, no poder elaborar los duelos de cuando perdés a alguien querés, no poder velarlos según tus creencias. Todo eso era obvio que iba a generar problemas de diferentes índoles: espirituales, de salud mental", analizó sobre las consecuencias de la pandemia.

Máximo Kirchner aseguró que Fernández "no estuvo a la altura".

A pesar del reconocimiento de la complejidad de manejar una pandemia, el actual diputado también recordó que cuando Cristina Kirchner eligió a Fernández como candidato, el ambiente en su espacio era de "tristeza". "Alberto no estuvo a la altura de las circunstancias", sentenció.

Además, Máximo reconoció que "puede ser que (el peronismo) lo haya inflado (a Milei) no gobernando como el peronismo. Cuando vos tenés muchos laburantes debajo de la línea de pobreza con salario registrado y en blanco, se enoja".

"La pelea es enorme, es dura. El objetivo principal es poder construir una alternativa después de lo que pasó. No nos podemos hacer los otarios con lo que paso. Lo que sucedió, sucedió. Y la gente el 22 de noviembre hizo tronar el escarmiento", explicó.

Sobre el futuro del país, Máximo afirmó que "hoy la situación va empeorando mucho" aseguró que no cree que "eso cambie".

A pesar de creer que "la ansiedad de nuestro pueblo a veces no tiene nada que ver con los procesos políticos", el dirigente se refirió al futuro luego de la interna y sentenció: "Los compañeros se van recuperando del golpe y están trabajando y militando".